Anne Claire de Breij maakt bijna real life fotocollages. Haar werk wordt door de jury als trendsetting fotografie beschouwd. Haar kleurgebruik is fantastisch, de compositie altijd fun en aan humor ontbreekt het nooit. Ze begeeft zich op de grens van realiteit en fictie, en de beelden dragen een twist of vervreemding met zich mee. De gelaagdheid maakt de fotografie blijvend interessant. Peter Pflügler wint de Student Award. Eelco Wortman wint SO 2022 Publieksprijs.

De jury van 2022

De jury wordt gevormd door 5 experts uit verschillende relevante disciplines, zoals tijdschriften, mode, reclame en autonome fotografie. De juryleden zijn geselecteerd op hun kennis, expertise en reputatie. De jury van 2022 bestaat uit Heike Gülker, Noël Loozen, Mark Engelen, Helen Fernando en Naïma Kaddour. Zij zeggen het volgende over Anne Claire’s ingezonden portfolio:

‘Anne Claire de Breij heeft een onwijs sterke eigen signature. Het zijn bijna real life fotocollages. Haar kleurgebruik is fantastisch, de compositie elke keer fun. De beelden bevatten veel humor, kortom: het is trendsetting fotografie! Dit loopt jaren voor op wat anderen nu doen.’

Anne Claire over haar werk

‘Mijn inzending voor SO2022 is een selectie van journalistiek (editorial) en cultureel werk in opdracht. Mijn strak gestileerde beelden, met karakteristiek kleurgebruik, een sterk grafisch karakter en oog voor detail, zijn erg herkenbaar. De beelden bevinden zich op de grens van realiteit en fictie en hebben vaak een twist of dragen een bepaalde vervreemding met zich mee. Hierdoor zijn de beelden zowel visueel als conceptueel gelaagd en blijven ze interessant om naar te kijken.’

Anne Claire wint 4000 euro.

Peter Pflügler Student Award winnaar

Naast de SO winnaar is er ook de winnaar van de SO Student Award. Deze is dit jaar gewonnen door Peter Pflügler.

Peter Pflügler maakte een serie over trauma dat als een liefdevolle omhelzing door zijn ouders aan hem werd overhandigd. Met zijn serie ‘Now is not the right time’ is hij is de winnaar van de Student Award 2022. Zijn project was een sporenonderzoek naar de dag waarop zijn vader een zelfmoordpoging deed. Peter was destijds twee jaar. De dag werd een goed bewaard familiegeheim dat hij tijdens dit project ontrafelde door het verhaal in zichzelf te zoeken. Na de zoektocht, kwam de duiding. “Dit is niet langer een verhaal over een zelfmoordpoging. Dit gaat over de onmogelijkheid van geheimen, over wat we delen als we ons verstoppen. Dit gaat over pijn toegebracht uit liefde, over de complexiteit van stilte en het onverklaarbare verdriet van een jongen.”

De jury zei over het werk van Peter: ‘Deze serie van stillevens die emoties uitdrukken greep de jury meteen. De serie is ongelofelijk goed in beeldrijm geselecteerd, is origineel en erg van nu. Ieder beeld daagt uit. De prachtige composities en lichtgebruik lijken uit de losse pols te zijn geschud.’

Peter wint 1000 euro.

Eelco Wortman wint SO 2022 Publieksprijs

Van de ruim 3000 stemmen gingen de meeste stemmen naar Eelco Wortman. Hij is daarmee de winnaar van de SO 2022 Publieksprijs.

Deze beelden zijn spontaan gemaakt tijdens de dagelijkse wandelingen van Eelco Wortman. “Het zijn unieke composities die we nog niet eerder op deze manier gezien hebben,” aldus de jury. Ze geven op een abstracte manier weer wat er speelde in 2021 en smelten samen tot een compleet verhaal. Naar eigen zeggen is deze serie een goede weerspiegeling van zijn stijl. “Candid, eerlijk en puur, met een fascinatie voor mens zijn. Ik zag dat verbinding iets is waar we nu misschien meer behoefte aan hebben dan ooit.”