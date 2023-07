Anke van der Meer in Fotogalerie De Gang 

terug

Op 15 juli 2023 opent om 16u in fotogalerie De Gang in Haarlem de tentoonstelling As Long As We Just Live van fotograaf Anke van der Meer. Deze tentoonstelling maakt deel uit van het themajaar dat Fotogalerie De Gang voor 2023 heeft vastgesteld, HAARlem 2023, het jaar van de vrouw. De Gang nodigt hierin uitsluitend vrouwelijke fotografen uit.

© Anke van der Meer

Op 24 februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen. Alona, Diana en Tatjana, drie vriendinnen uit de Oekraïense stad Kharkiv, besluiten het geweld te ontvluchten en komen in Nederland terecht. Vanwege de plotselinge toestroom doet de overheid een oproep aan particulieren om Oekraïners tijdelijk op te vangen. In Heemstede wordt daarop de doopsgezinde pastorie aangepast tot een opvanglocatie waar de vrouwen met hun gezinnen een tijdlang kunnen wonen.

Tijdens dat eerste jaar volgt Anke met haar camera de drie vriendinnen van nabij. Terwijl zij hun leven opbouwen zijn hun telefoons nooit ver weg. Het is een vitale verbindingslijn met achtergebleven familie en met nieuwsbronnen uit hun geboorteland. Aan de hand van portretten, documentaire beelden en tekstberichten krijgt de bezoeker een uniek kijkje in hun leven.

Over de opening

De opening wordt gepresenteerd door Annemiek van Bentem die Anke zal interviewen over het ontstaan van het project. Ook Alona, Diana en Tatjana komen aan het woord. Er is muziek van Alex Tugushin. De Haarlems/Oekraïense schrijfster Anna Bilenka zal voorlezen uit haar eigen werk. De borrel wordt verzorgd door De Wereld van Jansje.

Over de maker

Anke van der Meer is documentair fotograaf. In haar werk probeert zij om eerlijke en verbindende verhalen te laten zien. Vaak gaan die verhalen over mensen die hun eigen land hebben moeten ontvluchten. Anke is een van de drie winnaars van de fotografieopdracht Hilversum Beter Bekeken 2023 van stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum. Daarvoor volgt ze twee Afghaanse zusjes tijdens hun dagelijks leven in Nederland.

As Long As We Just Live is open voor publiek van 15 juli t/m 8 oktober in fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43 in Haarlem. Openingstijden: maandag 12.00-17.00 uur en dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur (ook toegankelijk via De Wereld van Jansje). Entree is gratis. www.fotogaleriedegang.nl | www.ankevandermeer.nl | 2023 HAARlem, jaar van de vrouw