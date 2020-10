Het Groninger Museum legt tijdens de tentoonstelling van de Rolling Stones ook een link met Groningen en talent uit Groningen. In dat kader toont het museum vanaf 14 november het werk van de Groninger fotograaf Andy Zuidema (1984). De expositie bestaat uit 7 grote kleurenfoto’s die Zuidema van de Stones maakte tijdens het concert in Arnhem in 2017.



Het museum en het management van de band waren onder de indruk van het werk van Zuidema. Conservator van het Groninger Museum Muriel Ramuz: ‘Andy valt op vanwege de kwaliteit van zijn werk. Hij maakt momentopnames die zelf een verhaal vertellen, en wekt met zijn foto’s het gevoel van dat vastgelegde moment weer op.’



Zuidema omschrijft het vastleggen van The Rolling Stones in 2017 als een legendarische ervaring: “De avond van het concert zal ik nooit meer vergeten. The Stones zijn ware artiesten, die pure en rauwe Rock and Roll spelen waar veel jonge bands van kunnen leren.”



Andy Zuidema (1984) fotografeerde grote namen als Queen, P!nk en Coldplay. Zuidema ziet zichzelf als autodidact en heeft onder begeleiding van bekende fotografen (Yamandu Roos, Klaas Jan van der Weij en director Edwin Nikkels) geleerd om op een laagdrempelige manier pure en unieke foto’s te creëren. In 2015 bracht hij het boek Deze club doet ons leven, met fotografie van 10 jaar FC Groningen, uit. Eind 2020 komt zijn tweede fotoboek uit met concertfotografie. Tevens is hij oprichter en creatief directeur van Studio Gambar in Groningen, waarmee hij de creatieve kant van fotografie verder ontwikkelt. Zijn achtergrond als grafisch vormgever is terug te zien in zijn werk.