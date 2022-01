Analoge technologie maakt een serieuze comeback. Dat ziet CameraNU, de foto- en videospecialist van Nederland, terug in eigen cijfers. Hoewel we ons middenin het digitale tijdperk bevinden zijn het vooral de analoge producten die over de toonbanken vliegen. CameraNU ziet dan ook een duidelijke stijging in het aantal zoekopdrachten naar analoge camera’s en toebehoren en sinds 2019 is er een stijging van 100% te zien in de aankoop van fotorolletjes. Het bedrijf verwacht dan ook dat de populariteit alleen maar zal toenemen.

Analoge fotografie herontdekt

Met de komst van geavanceerde smartphones met high-resolution camera’s en het faillissement van ’s werelds bekendste cameramerk Kodak in 2012 leek de tijd van analoog fotograferen definitief voorbij. Toch blijkt dat vooral de jonge generatie analoge fotografie weer helemaal heeft ontdekt. Steeds vaker worden de sociale mediakanalen door jongeren gebruikt om passie en inspiratie te delen – en op te doen – op het gebied van analoge film en fotografie. Ook zien we de stijl van het filmen en fotograferen zoals dat vroeger gebeurde tegenwoordig veel terug in films en videoclips. Inmiddels zijn de (analoge) Kodak-producten weer zo in trek dat het bedrijf in 2020 aankondigde de filmprijs te verhogen voor inkopers, winkels en magazijnen. Dit is geen nieuwe ontwikkeling; de prijzen van een fotorol van Kodak zijn in 5 jaar verdubbeld van €6,95 naar €13,97.

Fysieke handeling

De groei in populariteit van analoge technologie is niet alleen te zien in de fotografie. Onlangs werd duidelijk dat vinyl het in Nederland heeft gewonnen van de cd; vooral de lp’s van artiesten zoals Danny Vera zijn bijna niet aan te slepen. Dit laat weer zien dat de vraag naar vintage, analoge producten die we kennen van vroeger sterk is toegenomen. Dit is opmerkelijk, aangezien we beschikken over streamingdiensten zoals Spotify. Het is blijkbaar vooral de nostalgische, fysieke handeling die bij analoge technologie hoort die de jonge generatie aanspreekt. Prijzen van (tweedehands) vinylplaten, fotorolletjes en casettebandjes blijven dan ook flink stijgen.

Michiel Maas, marketingmanager van CameraNU licht toe: “Wanneer je analoge foto’s schiet is het eindresultaat een tastbare foto op een negatief, niet slechts eentjes en nulletjes op een geheugenkaart. We zien dan ook dat de consumenten hier tegenwoordig naar op zoek zijn. Men vindt het ook spannend om een rolletje te laten ontwikkelen, want ze moeten wachten om te zien of hun eindresultaat goed gelukt is.”

100% groei in aankoop filmrolletjes sinds 2019

Voor CameraNU is de comeback van analoge fotografie overduidelijk. Het bedrijf merkte op dat het zoekvolume naar de nostalgische fotorolletjes in 2021 met 23,5% is gestegen. “We hebben sinds 2019 een groei van ruim 100% gezien in het aantal verkochte filmrolletjes,” zegt Michiel Maas. “De verkoop van analoge en polaroid camera’s is ook sterk toegenomen; deze groep camera’s is dit jaar met 90% gegroeid. Daarbij was er 44,5% meer zoekvolume naar analoge camera’s en aanverwante zoekopdrachten.”