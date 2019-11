Op dinsdag 12 november om 15.30 uur vindt de officiële opening plaats van de foto- expositie Amor Fati in Theaters Tilburg. Amor Fati, een project van fotografen Karin Bruers en John Marcelissen, toont 11 intieme portretten van mannen die praten over hun diepste trauma’s.

De uitdrukking Amor Fati, vooral bekend uit het werk van de filosoof Friedrich Nietzsche, betekent ‘omarm je lot’. Vecht niet tegen je pijn, leer ervan te houden en vind er vrede mee.

Dit is ook precies wat de foto-expositie wil uitdrukken. Elf portretten gefotografeerd terwijl ze een verschrikkelijke persoonlijke herinnering vertellen. Dat levert heftige en confronterende foto’s op. Je ziet mensen op het diepst van hun zielenpijn. In zekere zin is de foto-expositie een soort omgekeerd Facebook of Instagram. Daar zie je stralende mensen op hun allervoordeligst, hier zie je totaal het tegenovergestelde: mensen op hun verdrietigst en kwetsbaarst. Niet per se makkelijk voor de kijker. Want de portretten zijn heel persoonlijk en intiem. Je vraagt je af of deze foto wel voor jou bedoeld is. Tegelijkertijd welt er langzaam een gevoel op dat je er voor ze wil zijn.

En dat is precies waar het de makers om gaat. ‘We zijn verleerd om er voor elkaar te zijn’, zegt Karin Bruers. ‘Compassie, troost, het zijn volstrekt normale menselijke eigenschappen. Het zit er bij ons allemaal in, maar het lijkt dat we het kwijt geraakt zijn.

Toen mede-fotograaf én geportretteerde John Marcelissen zijn 24-jarige zoon verloor, waren er mensen die snel de straat overstaken als ze hem aan zagen komen. Ze konden de confrontatie niet aan, terwijl ze alleen maar een arm om hem heen hoefden te slaan, zijn hand te pakken of enkel te zeggen hoe erg dat ze het vonden. Zijn verdriet delen, zijn verlies mee dragen. Waarom hebben veel mensen daar moeite mee? Een gedoe-allergie?

Ik hoop dat mensen na het zien van deze foto’s een stukje bewuster zijn van wat er in hun omgeving omgaat. In Brabant zeggen we ‘houdoe’, dat betekent ‘hou je goed’, als het met jou goed gaat dan gaat het met mij ook goed. Deel en ben er voor elkaars lief en leed.

In die zin past de expositie precies in de filosofie van Bruers. Want al haar projecten, of het nu Social Sofa is, Social Salon, haar boeken of haar voorstellingen, alles draait eigenlijk maar om één ding: de strijd tegen sociale verkilling.

De expositie is gedurende een maand te zien: van dinsdag 12 november tot en met maandag 9 december 2019, in Theaters Tilburg, waar op 23 november Bruers’ nieuwe voorstelling ‘Love is Wonderful’ in première gaat.