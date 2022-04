WERELDPERSFOTO VAN HET JAAR is de foto Kamloops Internaat van Amber Bracken, Canada, voor The New York Times.

Rode jurken opgehangen aan kruizen langs de kant van de weg herdenken kinderen die zijn omgekomen in de Kamloops Indian Residential School, een instelling die werd opgericht om inheemse kinderen te assimileren, na de ontdekking van maar liefst 215 ongemarkeerde graven, Kamloops, Brits Columbia, 19 juni 2021.

Rena Effendi, voorzitter van de Global jury, over dit beeld: “Het is een soort beeld dat zich in je geheugen nestelt, het roept een soort zintuiglijke reactie op. Ik kon de stilte in deze foto bijna horen, een stil moment van mondiale afrekening voor de geschiedenis van kolonisatie, niet alleen in Canada maar over de hele wereld.”

Foto zonder mensen

Voor het eerst in de 67-jarige geschiedenis van de World Press Photo is de World Press Photo van het Jaar een foto zonder mensen erop.

Amber Bracken’s foto herdenkt de kinderen die zijn gestorven in de Kamloops Indian Residential School, een instelling die in het leven werd geroepen om inheemse kinderen te assimileren, nadat er maar liefst 215 ongemarkeerde graven waren ontdekt in Kamloops, Brits Columbia.

Effendi zei over de foto: “Dit is een stil moment van wereldwijde afrekening van de geschiedenis van kolonisatie, niet alleen in Canada maar over de hele wereld.”

Residentiële scholen werden in de 19e eeuw in gebruik genomen als onderdeel van een beleid om mensen uit verschillende inheemse gemeenschappen te assimileren in de westerse, en overwegend christelijke, cultuur. Meer dan 150.000 kinderen passeerden de deuren van de woonscholen en minstens 4.100 leerlingen stierven tijdens hun verblijf in de scholen, als gevolg van mishandeling, verwaarlozing, ziekte of ongelukken.

Bracken over de foto

Bracken zei over haar foto: “De koloniale geschiedenis is geen oude geschiedenis […] dit is een levende geschiedenis waar overlevenden nog steeds mee worstelen. Als we willen praten over verzoening of genezing, moeten we het hart dat daar nog steeds is echt vasthouden en eren.”

Het verhaal werd deze maand opnieuw relevant toen paus Franciscus zijn verontschuldigingen aanbood aan een Canadese delegatie van de First Nations voor de rol van de katholieke kerk in het systeem van residentiële scholen in het land.

Paus Franciscus zei tijdens een toespraak in het Vaticaan: “Ik voel verdriet en schaamte – voor de rol die een aantal katholieken, in het bijzonder degenen met onderwijsverantwoordelijkheden, hebben gehad in al deze dingen die jullie hebben verwond, in het misbruik dat jullie hebben ondergaan en in het gebrek aan respect dat is getoond voor jullie identiteit, jullie cultuur en zelfs jullie spirituele waarden. Al deze dingen zijn in strijd met het Evangelie van Jezus Christus. Voor het betreurenswaardige gedrag van deze leden van de katholieke kerk vraag ik Gods vergeving en wil ik u met heel mijn hart zeggen: Het spijt me heel erg.”

Bracken is de vijfde vrouwelijke winnaar van de World Press Photo of the Year. Haar recente werk richtte zich op de voortdurende erfenis van intergenerationele trauma’s van woonscholen voor Cree en Metis jongeren, Wet’suwet’en herbezetting en gevechten om landrechten, de oververtegenwoordiging van niet-gehuisveste inheemse mensen die ontheemd zijn in hun historische gebieden, en het ondervragen van de invloed van ras in haar eigen familie.