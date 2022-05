Alles wat je moet weten over de camera’s van de iPhone 12 en 13

terug

iPhones staan bekend om de hoge kwaliteit van de camera’s. Vooral de camera’s van de nieuwere modellen worden steeds beter door allerlei technische hoogstandjes. Maar welke iPhone heeft nou de beste camera’s? We vergelijken de camera’s van de nieuwste modellen: de iPhone 12 en 13.

Betere foto’s met de iPhone 13

Zowel de iPhone 12 als de iPhone 13 zijn uitgerust met twee camera’s aan de achterkant. De 12-megapixel camera heeft een groot diafragma van f/1.6, zodat je zowel de voor- als de achtergrond scherp in beeld kunt krijgen. De ultragroothoeklens van de iPhone 13 presteert beter dan die van de iPhone 12. Hij laat namelijk 47% meer licht toe. Hierdoor zijn foto’s bij weinig licht en in het donker met de iPhone 13 scherper en helderder dan met de iPhone 12.

Beeldstabilisatie

De iPhone 13 modellen beschikken net als de iPhone 12 Pro Max over een goede beeldstabilisatie. Hierdoor blijven je foto’s altijd scherp, ook als je telefoon per ongeluk beweegt tijdens het maken van de foto. Alle iPhone 13 modellen hebben de sensor shift OIS (Optical Image Stabilisation). Dit zorgt voor scherpe foto’s bij alle lichtomstandigheden. Deze techniek zien we ook bij de 12 Pro Max.

Fotografische stijlen

De iPhone 13 is uitgerust met ‘Fotografische stijlen’. Dit is een algoritme dat ervoor zorgt dat huidtinten niet meekleuren. Hierdoor blijven je foto’s er realistisch uitzien. Deze smartphone ondersteunt HDR 4. Dankzij deze techniek worden het contrast, de belichting en de huidtinten van personen op de foto geoptimaliseerd en worden donkere delen van de foto lichter gemaakt, zodat alle onderwerpen duidelijk in beeld zijn.

Vernieuwende LiDAR technologie

Zowel de iPhone 12 Pro als de 13 Pro zijn uitgerust met de zogenoemde LiDAR technologie. Deze technologie scant de omgeving, meet afstanden en herkent objecten. Dit zorgt voor een nauwkeurige diepteherkenning, zodat je accurater kunt scherpstellen en onderwerpen helder en scherp kunt fotograferen.

Nieuwe telelens op de iPhone 13

Ten opzichte van de iPhone 12 Pro is de telelens van de iPhone 13 Pro verbeterd. Je kunt hier namelijk tot drie keer mee inzoomen, in plaats van twee keer bij de iPhone 12 Pro. De 13 Pro versie is verder uitgebreid met een macro-lens voor scherpe close-ups met veel details.

iPhone 13 Pro met 6 maal optische zoom

De iPhone 13 Pro en Pro Max zijn voorzien van 6 × optische zoom. De 12 Pro heeft ‘slechts’ 4 × optische zoom. Met de 13 Pro kun je onderwerpen op een grote afstand dus beter fotograferen. De iPhone 13 en Mini hebben net als hun voorgangers 2 × optische zoom. Lees hier meer over de camera van de iPhone 13.