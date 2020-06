De World Photography Organization is verheugd de algehele winnaars van de prestigieuze Sony World Photography Awards 2020 aan te kondigen. De titel Photographer of the Year en de bijbehorende prijs van $ 25.000 wordt toegekend aan Pablo Albarenga (Uruguay) voor zijn serie Seeds of Resistance. Eveneens bekendgemaakt zijn de tien categoriewinnaars van de Professional-competitie naast de 2e en 3e plaats, evenals algemene winnaars van de Open-, Studenten- en Jeugdcompetities.

Seeds of Resistance is een oeuvre waarin foto’s van landschappen en gebieden die door mijnbouw en landbouwbedrijven in gevaar zijn, worden gecombineerd met portretten van de activisten die vechten om ze te behouden. In 2017 werden minstens 207 leiders en milieuactivisten gedood terwijl ze hun gemeenschappen beschermden tegen projecten die hun grondgebied bedreigden. Volgens een rapport van Global Witness uit 2018 vonden de meeste van deze gevallen plaats in Brazilië met 57 moordaanslagen, waarvan 80% tegen mensen die de Amazone verdedigden.

De serie van Albarenga onderzoekt de band tussen de verdedigers en hun land – een heilig gebied waar honderden generaties van hun voorouders rusten. Op de foto’s worden de hoofdpersonen in de verhalen van bovenaf gezien, alsof ze hun leven geven voor hun territorium.

