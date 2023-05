Alex Webb in Museum Helmond 

terug

Magnum fotograaf Alex Webb is wereldberoemd vanwege zijn straatfotografie. Zijn foto’s zijn levendig, dynamisch en hij is steeds op zoek naar dat kortstondige moment waarin alles klopt. Webb toont ons in zijn foto’s de wereld als een bijzondere plek waar het alledaagse zich soms als iets buitengewoons openbaart.

© Alex Webb / Magnum Photos, MEXICO. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 1996.

Webbs foto’s worden gekenmerkt door rijke, verzadigde kleuren. Regelmatig worden ze doorsneden door krachtige schaduwen. Zijn nieuwsgierigheid voert hem steeds naar grensgebieden, de randen van samenlevingen: plekken waar culturen samenkomen, soms botsen, soms versmelten. Webb wordt gerekend tot de tweede generatie pioniers van de kleurenfotografie. Museum Helmond heeft de primeur om voor het eerst een overzicht van Webbs oeuvre te tonen dat meer dan veertig jaar fotografie omvat.

De expositie presenteert circa 80 foto’s, gemaakt op de Caraïben, Haïti, Mexico, Cuba, Latijns-Amerika, Europa en de VS. Daarnaast vertoont het museum doorlopend zijn korte film over Istanbul, de stad van honderd namen: oud en modern, islamitisch en seculier.

“I only know how to approach a place by walking, for what does a street photographer do but walk and watch and wait and talk, and then watch and wait some more, trying to remain confident that the unexpected, the unknown, or the secret heart of the known awaits just around the corner.”

© Alex Webb / Magnum Photos, INDIA. Bombay. 1981.

— Alex Webb

Straatfotografie

© Alex Webb / Magnum Photos, TURKEY. Istanbul. 2004. Suleymaniye cafe.

Magnum Photos

Alex Webb won diverse prestigieuze prijzen zoals de Guggenheim Fellowship en National Endowment for the Arts (VS). Hij publiceerde onder andere in The New York Times Magazine, Stern and National Geographic. Sinds 1979 is Webb lid van Magnum Photos.

25 maart 2023 – 24 september 2023 Kunsthal Helmond