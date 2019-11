Albert Brunsting heeft zijn fotoboek Eye See uitgegeven. “Toen ik rond mijn twaalfde verjaardag mijn eerste camera kreeg (Ilford sportsman) was dat eigenlijk het begin van mijn interesse voor fotografie, op mijn 15e had ik mijn eerste donkere kamer, althans een slaapkamer die ik kon verduisteren. Dat is inmiddels al weer meer dan 50 jaar geleden en in de tussentijd zijn er heel wat foto’s gemaakt. Al lang liep ik met het idee om een fotoboek samen te aan stellen en nu is het dan echt eindelijk zover. We hebben het “opgehangen” aan het feit dat ik deze maand 65 ben geworden, de presentatie van het boek heeft dus ook deze maand plaatsgevonden. ”

“Het is een een full-color boek geworden (met ook veel zwart-wit foto’s natuurlijk) 243×300 mm staand hard cover van bijna 250 pagina’s. Daarin een selectie uit heel veel onderwerpen, uiteraard de Dorpsfiguren Ruinerwold (ook nieuwe niet bekende opnames), de serie South-Carolina (USA), Kunstacademie-tijd St.Joost Breda, Indonesië, Nieuw-Zeeland, Peru, reis-fotografie, concert-fotografie, opdracht-fotografie, enz. enz. Maar de nadruk ligt dus hoofdzakelijk op mijn vrije werk. Grootste probleem was natuurlijk om selecties te maken (“Kill your darlings”) want er is zoveel materiaal!”

“Nu het boek er ligt denk ik dat we er in geslaagd zijn om een prachtig boek samen te stellen, perfect gedrukt op 150 g/m2 Condat matt Perigord papier. (druk : Epopee, specialist in het drukken van hoogwaardige foto-boeken). De teksten zijn in het Nederlands en het Engels. Oplage is 700 stuks, daarvan zijn er al bijna 400 verkocht.”

Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Riemer Barth in Meppel of via hun vestigingen in Groningen en Amersfoort. Uiteraard ook via Albert Brunsting zelf (zie gegevens op mijn website www.brunsting.nl ) De prijs is 32,50 euro

Fotoboek “Eye See” ISBN 9789090321561

Full color 243×300 mm staand hard cover van bijna 250 pagina’s en gedrukt op 150 g/m2 Condat matt Perigord papier