Al die Amsterdamse mensen in Stadsarchief

Amsterdam, de stad van Al die Amsterdamse mensen… die Amsterdam in de afgelopen eeuw radicaal zagen veranderen. De tentoonstelling laat een levendige, energieke stad zien. Waar door Amsterdammers op straat werd gewerkt, gespeeld, geleefd en gefeest. Een eigenzinnige stad die zichzelf opnieuw ontdekte na de Tweede Wereldoorlog en die met lef en humor de nieuwe tijd omarmde. Die in omvang verdubbelde met nieuwe uitbreidingswijken en waarvan het karakter met de toegenomen welvaart langzaam veranderde. En een stad waar de opgroeiende jeugd een eigen plek opeiste.

Visboer Ome Ko van de Lindengracht viert zijn 77ste verjaardag, 21 september 1956. Foto Kors van Bennekom. Collectie Nederlands Fotomuseum

Al die Amsterdamse mensen… biedt een selectie van de indrukwekkendste foto’s van bekende fotografen uit de jaren 1935-1975. Van 29 fotografen, waaronder Ed van der Elsken, Eva Besnyö, Cor Jaring en Maria Austria, kozen wij de mooiste beelden van de stad zoals die in het collectieve geheugen gegrift staat. Elke foto in Al die Amsterdamse mensen… ademt onmiskenbaar Amsterdam. Dat stemt blij en weemoedig: een stad die nu niet meer bestaat, maar nog volop leeft in de herinnering en in de unieke foto’s op deze tentoonstelling weer tot leven komt.

Stadsarchief Amsterdam, 27 oktober 2022 – 12 februari 2023

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Maria Austria Instituut.

Collectie Historische foto-opdrachten

Tussen 1978 en 1988 verwierf het Stadsarchief foto-afdrukken van belangrijke fotografen die in de jaren 1935-1975 Amsterdam hadden vastgelegd. Zo kwam een collectie tot stand van ruim 1300 afdrukken; de collectie Historische foto-opdrachten. De keuze viel op fotografen die al lang actief waren, soms half vergeten, en wier oudere werk slecht vertegenwoordigd was in de archiefcollecties. De Historische foto-opdrachten vormden een dynamische twee-eenheid met de al sinds 1972 bestaande Documentaire foto-opdrachten, die de actuele stad vastlegden. Jaarlijks werd aan drie fotografen gevraagd een retrospectieve keuze uit hun archief te maken van 40 à 50 opnamen. Bekende fotografen zoals Eva Besnyö, Ed van der Elsken, Cor Jaring, en hun minder bekende vakgenoten zoals Piet Goede en Hans de Boer kregen zo hun terechte plaats in de Amsterdamse beeldcanon.

De Historische foto-opdrachten werden in 1978 afgesloten, maar het Stadsarchief laat nog steeds de moderne stad, de bewoners en de actuele stedelijke ontwikkelingen documenteren. Jaarlijks selecteert een commissie drie projecten die ieder een subsidie toegekend krijgen. De resultaten worden toegevoegd aan de collectie Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief. Deze collectie, te zien in de Beeldbank van het Stadsarchief, omvat inmiddels meer dan 7000 opnames.