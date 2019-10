Hoe ziet het gedrukte kunstwerk eruit in 2079? Zal het nog bestaan of heeft de digitale wereld de tactiele media voorgoed verdrongen? In de tentoonstelling Cmd P for 2079 is dit laatste geen uitgemaakte zaak.

AGA LAB – werkplaats en laboratorium voor kunstenaars en ontwerpers – en curator Sofie Dederen selecteerden vier internationale kunstenaars. Tijdens het artists-in-residence programma deden zij onderzoek naar print en speculeerden over de toekomst van het medium. Het resultaat van deze futuristische zoektocht is vanaf 3 november te zien in het Allard Pierson.

In wisselwerking met de conservatoren en de collectie van Allard Pierson onderzoeken de artists-in-residence bovenstaande vragen. De tentoonstelling Cmd-P for 2079 in het Allard Pierson beweegt zich tussen verleden, heden en toekomst. Het gedrukte kunstwerk speelt de hoofdrol in deze tentoonstelling. De speculatieve zone die we hier gekozen hebben is het jaar 2079. De vier verschillende kunstenaarspraktijken van Emre Hüner, Karin Ferrari, ooooo en Åbäke tonen verschillende invalswegen op de ambigue technologische en digitale evolutie. In Cmd-P for 2079 eigenen de kunstenaars zich de toekomst toe.

Aanleiding van het onderzoek is het 60-jarig bestaan van AGA LAB. Als collectieve maak- en onderzoeksplek geeft AGA LAB kunstenaars, ontwerpers en fotografen de ruimte om zich te richten op materiaal, beeld en techniek. In 1958 werd AGA LAB voor kunstenaars opgezet als ‘Amsterdams Grafisch Atelier (AGA)’. De faciliteiten die de werkplaats tegenwoordig biedt, geven ruimte om in de Do it Yourself Studio of in het Artist in Residenceprogramma te experimenteren met grafische technieken zoals zeefdruk, ets, lithografie en digitale technieken.

Cmd P for 2079 vindt plaats in het deels getransformeerde Allard Pierson, een samengaan van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Het museum beoogt met de samenvoeging van collecties en aanpassingen in het gebouw meer te openen naar het publiek. De hernieuwde programmering waaronder het artistiek onderzoek Cmd P for 2079 geven mede vorm aan dit proces. Voorjaar 2020 zal de expositie getoond worden in Frans Masereel Centrum, de nieuwe expositieruimte van de Vlaamse collega-instelling van AGA LAB.

Cmd P for 2079 is een co-productie van AGA LAB en Frans Masereel Centrum (België), in nauwe samenwerking met het Allard Pierson en met financiële steun van Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Pictoright Fonds en Prins Bernard Cultuur Fonds. Met dank aan: Platform 0090 Vlaanderen, Villa Buitenlust en Kessels Kramer.

Informatie over AGA LAB

Klik hier voor het Facebook-event van CMD P for 2079.