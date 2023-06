Afstudeerexpositie KABK: Unstill

terug

Het masterprogramma The Master Photography & Society programma leidt sociaal geëngageerde fotografen op die actief de technologische, politieke, ecologische en sociale dimensies van fotografie in de 21e eeuw verkennen.

© He Bo

Elf afgestudeerde studenten van de Master Photography & Society (MAPS) aan het KABK in Den Haag tonen de projecten waaraan ze het afgelopen jaar hebben gewerkt. Vaak wordt een afstudeerexpositie beschouwd als een punt van conclusie, neemt de MAPS eindexpostie van dit jaar een andere wending. De ruimte waarin de afstudeerexposite plaats vindt, is de studio waar de studenten hun lessen volgden en hun medestudenten ontmoetten om te discussiëren over het werk. De curatoriële lijn benadrukt de verbindingen tussen de projecten en laat ruimte over voor de procesmatige kwaliteiten.

© Arianna Cavalensi

Maar wat betekent het om door de domeinen van Photography & Society te bewegen? Een antwoord op deze vraag kan zijn om de realiteiten die we kunnen waarnemen en degenen waarnaar we streven om te verbeelden Het is belangrijk om elkaar voortdurend te herinneren aan de verantwoordelijkheid om niet zomaar afbeelding de wereld in te brengen. Met andere woorden, er is een gevoeligheid waarnaar we constant moeten streven: kritisch denken kan alleen plaatsvinden waar verschillende perspectieven samenkomen in een ruimte die uitnodigt tot participatie en wederkerigheid.

© Alexey Yurenev

Samen, via fotografie en binnen de samenleving, proberen de werken het spectrum van de wereld(en) waarin we leven te navigeren, te begrijpen en vorm te geven. We nodigen u uit om met ons mee te navigeren terwijl we ons verdiepen in koloniale verhalen, oorlog en herinnering, de klimaatcrisis, zorg en gemeenschap, het lichaam,landschappen en geweld op basis van gender. Unstill works for restless times.

© Charmaine de Heij

© Daniel Chatard, Torflager, Wesuweer Moor

De eindexpositie ‘Unstill’ van Photography & Society vindt plaats van 30.06 tot 04.07 Openingstijden:

30.06: 13:00-21:00 01.07-04.07: 11:00-20:00

Locatie:

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag Bleijenburg 38, 2511 VD Den Haag

Lokaal Nummer: CD.001

Kunstenaars van “Unstill”:

Alexey Yurenev (RU-US)

Arianna Cavalensi (IT)

Beatrice Cera (IT)

Ben Yau (UK)

Charmaine de Heij (SR-NL)

Daniel Chatard (GER)

Diego Reindel (GER)

He Bo (CN)

Jonathan Tang (NL)

Lea Novi (GER)

SumiAnjuman (BD)