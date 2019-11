Tien afgestudeerden van de Nederlandse Fotovakschool maken kans op één van de grootste fotografieprijzen van ons land. Ieder jaar studeren meer dan 300 studenten af aan de Nederlandse Fotovakschool, faculteit van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. Deze vers afgestudeerde studenten krijgen de mogelijkheid hun eindexamenwerk nogmaals tentoon te stellen en hiermee kans te maken op één van de grootste geldprijzen die de Nederlandse fotografiewereld te bieden heeft.

39 getalenteerde studenten die dit schooljaar zijn afgestudeerd aan de Nederlandse Fotovakschool hebben in de herfstvakantie hun beste fotografische werk tentoongesteld tijdens de Graduation Show 2019. Tijdens deze voorronde heeft een professionele interne jury 10 kandidaten genomineerd die doorgaan in de race naar de felbegeerde Keep an Eye Fotovakschool Grant. Het betreft een bijzonder diverse groep fotografen met ieder hun eigen stijl en kwaliteiten. Een grote verscheidenheid aan thematiek komt langs en alle opleidingen zijn vertegenwoordigd. De kandidaat met het beste fotografische werk en het meest originele projectplan zal met de hoofdprijs van €10.000,- naar huis gaan. Naast de hoofdprijs wordt tevens de Keep an Eye aanmoedigingsprijs ter waarde van €2.500,- uitgereikt. De prijzen worden mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Foundation. Deze stichting houdt de ogen open voor jonge, veelbelovende talenten. Zij krijgen door middel van verschillende beurzen, prijzen, shows en festivals de kans om hun talent te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden te creëren en bovenal hun creatieve dromen te verwezenlijken.

Tijdens een groot fotografie-event op 28 november, Grand Grant Evening genaamd, zal een professionele externe jury uit de fotografie de grote winnaar bekend maken. De jury bestaat uit Ari Versluis, Marcel Molle, Fenna Jensma, Roel Sandvoort, Anne Bloemendaal en Annette Menheere. De 10 kandidaten worden naast hun fotografische werk en hun projectplan ook beoordeeld aan de hand van een pitchfilm en 1-minuut pitch. De fotograaf die de meeste publieksstemmen heeft ontvangen tijdens de Graduation Show krijgt de publieksprijs uitgereikt. Maar er is meer! De avond wordt feestelijk omlijst door muzikale optredens, presentaties en bijzondere ontmoetingen. Zo geeft een jazztrio van het Conservatorium van Amsterdam (YenTing Lo, Davor Stehlik en William Barrett) een miniconcert. De presentatie is in handen van Wilfried de Jong.