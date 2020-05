De digitale fotokunstwerken van Joris Graaf zijn zo abstract, dat je de objecten die hij fotografeert niet kunt herkennen. En dat hoeft ook niet van hem. Graaf ziet zijn werken als een plek waar je naartoe gaat na van een goeie fles wijn en intense muziek te hebben genoten. “Het zou mooi zijn als de kijker even de weg kwijt raakt.”

door Redactie

Joris Graaf rolde drie jaar geleden de kunstwereld in na een klassieke switch. “Ik was mijn leven als geoloog zat”, vertelt hij. “Op een kantoor zag ik me niet oud worden, ik wilde rigoureus iets anders.” Al jaren voelde Graaf een aantrekkingskracht tot abstracte beelden, met name in de muziek-scene. “De albumcovers van Depeche Mode en de fotografie van Anton Corbijn trokken me enorm aan.” In 2016 kocht Graaf zijn eerste camera en ging de straat op om te fotograferen. Binnen de kortste keren explodeerde zijn Instagram en galeries toonden direct interesse voor zijn abstracte beelden. Het stimuleerde Graaf om door te gaan op de ingeslagen weg. Hij is een kunstenaar met een zeer hoge productiesnelheid, op zijn website staan inmiddels tientallen werken. “Ik werk heel snel, een werk maken kost me nooit meer dan een paar dagen.”

Geheim

Veel mensen vragen Graaf wat er op zijn beelden te zien is en hoe hij ze maakt. “Dat is natuurlijk geheim”, lacht hij. “Het is mijn recept. Als ik het ga uitleggen gaat de magie verloren.” Ook niet een klein tipje van de sluier? “Wat ik kan vertellen is dat ik een liefhebber ben van details, structuren en texturen. Ik fotografeer ze zowel op straat als in huis. Soms maak ik zelf structuren met acrylverf, waar ik dan uren omheen draai met mijn camera op zoek naar de mooiste hoek. Buitenshuis heb ik een sterke voorkeur voor vervallen industriële locaties. Mijn bronbeelden maak ik altijd fotografisch, en altijd bestaan de werken uit twee beelden.

Rothko

Het beeld hiernaast, ‘The Bright Box’, staat voor Graaf symbool voor alles wat hij belangrijk vindt. We zien een mysterieus beeld met rode en blauwe vlakken. Het geheel doet denken aan de sfeer in het werk van de Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko. Duidelijk te zien zijn de digitaal toegevoegde dunne strepen. Of de krassen in het midden van het beeld in de foto zaten of later toegevoegd zijn blijft onduidelijk. De blauwe randen van het beeld lijken een kruising tussen een lensflare en een analoge pseudosolarisatie. Het is waar: als kijker raak je snel de weg kwijt in het beeld.

“Het werk laat op verschillende manieren twee kanten zien,” legt Graaf uit. “Donker en licht, orde en chaos, recht en krom. Het zijn die contrasten die me aantrekken in het leven en die ik probeer te vertalen in beelden.” Het doel van Graaf is altijd een emotie op te roepen bij de kijker. “Ik heb geen diepere boodschap, iedereen kan zijn eigen interpretatie geven aan de beelden. Die associaties zijn heel persoonlijk, en dat is de kracht van mijn werk.”

Dubbelopname

Graaf fotografeert met een digitale camera, maar ‘mengt’ de gemaakte beelden niet in Photoshop tot een geheel. “Ik werk altijd met een dubbelopname in de camera. Ik zie iets wat me aanspreekt, en maak daar een foto van. Vervolgens maak ik binnen een paar minuten een tweede foto die daar bij past. Ik kan daar niet te lang mee wachten, want dan gaat de camera uit. Vervolgens bewerk ik het beeld in de computer.” Graaf heeft zichzelf opgelegd alleen in Lightroom te werken. “Op die manier kan ik wel aanpassingen doen, maar bijvoorbeeld niet in lagen werken. In Photoshop zou het voor mij te makkelijk worden. Het beeld moet in de camera gemaakt worden.”

Intuïtie

Al geruime tijd is Graaf trouwe klant bij vaklab Gallery Color. “Ik heb geen opleiding in de fotografie, ik doe alles vanuit intuïtie. Wat me direct opviel bij Gallery Color is dat ze heel goed met me meedenken. Ik maakte in het begin natuurlijk veel fouten, en ze ondersteunden me dan door subtiel te stellen dat iets misschien beter anders kon”, zegt hij. “Bovendien is de kwaliteit van de prints en het inlijstwerk bijzonder goed bij ze.”

Werk van Joris Graaf wordt onder meer verkocht via www.amsterdamlight.gallery

Gallery Color

Lab: Losplaatsweg 22, 2201 CV Noordwijk

Office/gallery/showroom:

Middenweg 105-107, 1098 AH Amsterdam

020-8208788, www.gallerycolor.nl