Abstract Memories in K84

terug

Vanaf vrijdag 27 januari is in Atelier K84 aan de Keizersgracht in Amsterdam de eerste solo-expositie ‘Abstract Memories’ van fotografe Femke Reijerman (1977, Nijmegen) te zien.

© Femke Reijerman

Abstract Memories toont een prachtig overzicht uit Femke’s architectonische beelden en bloemen werken. Beelden waarin gespeeld wordt met licht, schaduw en structuur. Beelden die op een subtiele manier gevoelens van verwondering en verbazing oproepen en de kijker vervolgens met een vleugje mysterie achterlaten…

Femke Reijerman: “Mijn fotografie geeft niet de werkelijkheid als zodanig weer, maar een ‘werkelijkheid’ die ik zelf construeer. Door allerlei schijnbaar willekeurige elementen samen te voegen – of juist bewust terzijde te schuiven – creëer ik een nieuwe, abstracte wereld van kleur en tactiliteit. Als een beeldhouwer ‘beitel’ ik voortdurend aan verschillende stukjes en beetjes, net zolang totdat op intuïtie het uiteindelijke beeld, die ultieme visie, tot stand komt.“

Na de succesvolle groepsexpositie NEW VISION, in samenwerking met Photo31, is door Atelier K84 met Abstract Memories weer een verrassend andere foto-expositie geprogrammeerd. En wederom een prachtig voorbeeld van het streven van Atelier K84 om als laagdrempelig platform te fungeren voor exposities van bijzondere fotoseries van talentvolle fotografen zoals Femke Reijerman.

Zoals gebruikelijk bij Atelier K84 zal de kunstenaar tijdens de openingstijden (vrijdag en zaterdag van 12-18 uur) altijd zelf in de kunstruimte aanwezig zijn. Femke kijkt ernaar uit om haar werk aan alle belangstellenden te kunnen toelichten.

Website

Instagram