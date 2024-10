Abdulaziz Al-Hosni in Melkweg

terug

Abdulaziz Al-Hosni presenteert met trots ‘Qalb Mahmood,’ een nieuwe tentoonstelling die de kracht van authenticiteit viert. Met zijn fotografie nodigt Aziz bezoekers uit om na te denken over de veranderlijkheid van identiteit en biedt hij een inclusiever perspectief. Door vrijheid te omarmen en kwetsbaarheid te vieren, overstijgt zijn werk conventionele verhalen en onthult het de complexe nuances van mannelijkheid en liefde. ‘Qalb Mahmood’ is Al-Hosni’s eerste Europese tentoonstelling, georganiseerd in samenwerking met WeTransfer en Melkweg Expo. De expo is gratis te bezoeken bij Melkweg Expo in Amsterdam van 1 november tot 31 december 2024. Op 31 oktober vindt er een exclusieve opening plaats met Aziz Al-Hosni, van 18:00 tot 21:00 uur. Voor meer informatie, bezoek melkweg.nl.

© Abdulaziz Al-Hosni

Abdulaziz Al-Hosni, beter bekend als Aziz, is afkomstig uit Khaboura en nu gevestigd in Muscat, maakt deel uit van een nieuwe generatie kunstenaars die het culturele landschap van Oman opnieuw vormgeven. De foto’s, gemaakt in Oman, zijn een mix van intieme en geënsceneerde scènes. Aziz vangt hiermee de rauwe emoties, verborgen verlangens en stille worstelingen van zijn deelnemers, terwijl hij de strikte constructen van gender en sociale normen ter discussie stelt.

De titel van de serie, ‘Mahmood’s Heart’, is afgeleid van de Arabische naam Mahmood, wat “geprezen” of “aanbevelenswaardig” betekent. Maar verder dan de letterlijke vertaling, weerspiegelt de titel een diepere verkenning van emotionele eerlijkheid en de moed die nodig is om maatschappelijke verwachtingen te doorbreken. In deze serie introduceert Aziz ons aan Mahmood, een fictief personage dat de universele strijd van goed versus kwaad, liefde versus verlies, en waarheid versus misleiding belichaamt.

© Abdulaziz Al-Hosni

Abdulaziz Al-Hosni zegt: “Ik wil een dialoog creëren tussen het oude en het nieuwe, om te laten zien hoe traditie ons vormt maar ons niet hoeft te definiëren,” zegt Aziz. “We kunnen het verleden eren en toch vooruitgaan, en dat is waar ‘Qalb-Mahmood’ om draait. Het gaat om het verzoenen van die spanningen en de moed hebben om te ontdekken wat er onder de oppervlakte ligt. Door mijn samenwerking met WePresent kon ik nieuwe creatieve dimensies in mijn werk ontdekken en de dialoog over mijn kunst en het thema ervan uitbreiden.“

Qalb Mahmood is van 1 november tot en met 31 december elke dinsdag t/m zondag van 11:00 – 23:00 uur te zien bij Melkweg Expo.

Over Melkweg Expo

Melkweg Expo is een expositieruimte voor innovatieve, hedendaagse beeldcultuur en een platform voor opkomende kunstenaars in het hart van Amsterdam. Met fotografie over identiteit, onze samenleving en popcultuur in de breedste zin van het woord als onze hoeksteen, verwelkomen we daarnaast ook regelmatig andere vormen van beeldende kunst. Gekenmerkt door een toegankelijke aanpak, presenteren we kunst die innovatief, betrokken en inclusief is. Onze kerndoelstelling is het begeleiden, promoten en presenteren van opkomend talent.