Aankopen Nederlands Fotomuseum concentreren zich in 2021 rondom de Eregalerij van de Nederlandse fotografie

Het Nederlands Fotomuseum, bewaker van het fotografisch erfgoed van Nederland van nu en in de toekomst, deed in 2021 aankopen die de Collectie aanvullen op thema’s als de voormalige koloniën, dekolonisatie, enscenering en migratie. Een deel van de aangekochte werken, maken onderdeel uit van de Eregalerij van de Nederlandse fotografie . Ook werd de Collectie aangevuld met werk dat valt binnen het experimenteren met fotografische technieken. De aankopen zijn mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van het Mondriaan Fonds en de Fotomuseum Collectors Council.

© Teun Hocks, 082

Teun Hocks (1947)

Een mengeling van illusie en werkelijkheid, met een flinke dosis humor. Teun Hocks is beeldend kunstenaar en fotograaf. Want wie roeit er nou met pyjama aan in z’n bed, de roeispanen in emmers water, midden in de kamer? Het is ‘geënsceneerde fotografie’, spelen met de werkelijkheid. Hij bedenkt een scene, zet die op in zijn studio en neemt een foto. Daarna beschildert hij een zwartwitafdruk heel precies met een wattenstaafje. Transparant om het realisme erin te houden. De handmatige beschildering maakte elk werk uniek.

De aankoop bestaat uit: Twee met olieverf beschilderde zwart wit foto’s op groot formaat (oplage van drie).

Eregalerij van de Nederlandse fotografie

In de Eregalerij vertellen 99 foto’s samen het verhaal van de ontwikkeling van de fotografie in Nederland vanaf 1842. Iedere foto die onderdeel uitmaakt van de Eregalerij is van iconische waarde door hun maatschappelijke en artistieke betekenis. Een selectiecommissie, bestaande uit vijf leden, selecteerde de 99 foto’s. De Eregalerij wees op hiaten in de Collectie van het Nederlands Fotomuseum zoals inclusiviteit en meerstemmigheid. Daarom is werk aangekocht van Teun Hocks (1947), Anouk Kruithof (1981), Sanja Marušić (1991), Ilja Meefout (1979), Paul de Nooijer (1943), Jaya Pelupessy (1989), Dustin Thierry (1985) en Gilleam Trapenberg (1991). Daarnaast deed het museum aankopen van werk van Ellen Thorbecke (1902-1973) en Ruben Lundgren (1983).

Te zien in het Nederlands Fotomuseum

Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum is verheugd met de aankopen die gedaan zijn in 2021. ‘Geweldig dat we onze Collectie kunnen verrijken met deze onweerstaanbare beelden van een zo diverse groep fotografen. We zijn het Mondriaan Fonds en de Collectors Council dankbaar dat ze ons in staat stellen nieuwe aanwinsten te verwerven. En ik hoop dat het publiek binnenkort komt kijken, zodat we deze rijkdom kunnen delen.’