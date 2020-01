Eduard Planting Gallery in Amsterdam presenteert van 8 januari tot en met 21 maart 2020 ‘A tribute to Terry O’Neill’. De expositie is een eerbetoon aan de Britse celebrity fotograaf. De galerie toont een selectie iconische zwart-wit portretten van filmsterren en artiesten uit met name de Swinging Sixties en Roaring Seventies.

Terry O’Neill (1938-2019) is in november op 81-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Londen. Hij begon zijn carrière als fotograaf in 1958 en was een echte pionier op het gebied van celebrity fotografie. Voor zijn grote verdiensten voor de fotografie werd hij in oktober 2019 door Prins William benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk (CBE).

Singer David Bowie wearing a smart hat during the filming of ‘The Man Who Fell To Earth’ in Los Angeles, 1976.De legendarische fotograaf heeft in 60 jaar een ongekend aantal beroemdheden uit de film-, muziek- en modewereld voor zijn camera gehad. Het werk van O’Neill wordt dan ook veelvuldig gepubliceerd in magazines en dagbladen. Daarnaast is zijn omvangrijk en beeldbepalend oeuvre gebundeld in talrijke fotoboeken. Hij behoort internationaal tot de meest verzamelde fotografen. De National Portrait Gallery in Londen heeft bijna 80 portretten in haar collectie.

Terry O’Neill liet met zijn ongedwongen, intieme foto’s de menselijke kant van celebrities zien en heeft The Beatles en The Rolling Stones in hun beginperiode gefotografeerd. Ook portretteerde hij Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Faye Dunaway, Raquel Welch, Sophia Loren, Frank Sinatra, Roger Moore, David Bowie, Elton John, Kate Moss, Amy Winehouse en Nelson Mandela.

