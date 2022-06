 A Place of Our Own in het Joods Museum

terug

In de tentoonstelling A Place of Our Own staan de levens centraal van vier studentes in Tel Aviv, allen Palestijns én Israëlisch staatsburger. De Israëlische fotograaf Iris Hassid (1965) fotografeert de vier vrouwen sinds 2014 en praat met hen over hun ambities, vriendschappen, families en politiek-maatschappelijke betrokkenheid.

© Iris Hassid, Samar, Aya, Saja, and Manar, green car, Ramat Aviv (2014-2020)

Hassid woont in de universiteitsbuurt van Tel Aviv. Het viel haar op dat het aantal Arabischsprekende studentes snel groeide. Het beeld dat zij uit de media kende van Arabische vrouwen in Israël, kwam niet overeen met wat ze daar zag. Daaruit ontstond een behoefte deze vrouwen en hun levens te portretteren. In 2014 ontmoette zij Samar, toen net afgestudeerd aan de televisie- en filmacademie. Via haar leerde Hassid de drie andere jonge vrouwen kennen: Samars nicht Saja die psychologie studeerde; architectuurstudent Majdoleen die Saja’s huisgenoot was; en Samars vriendin Aya, student sociologie en genderstudies.

© Iris Hassid, Samar, Saja, and Beagle, roof of Samar’s apartment building, Tel Aviv (2014-2020)

Samenwerking tussen fotograaf en gefotografeerde

De foto’s en citaten in de tentoonstelling tonen het dagelijks leven van de jonge vrouwen die vanuit hun Arabische gemeenschappen naar Tel Aviv zijn verhuisd om daar te studeren. De hoofdrolspelers kiezen samen met Hassid de onderwerpen en composities van de foto’s zorgvuldig uit. Het levert een persoonlijk beeld op van het leven en de ervaringen van deze studenten. De foto’s weerspiegelen de complexiteit van hun leven als Palestijnse studenten in Tel Aviv en als ambitieuze vrouwen in de Israëlische samenleving. Om zo dicht mogelijk bij de wereld van de vrouwen te blijven, zijn alle teksten in de tentoonstelling in het Nederlands, Engels, Arabisch en Hebreeuws te lezen.

© Iris Hassid, Saja and Majdoleen, dining area, Ramat Aviv (2014-2020)

Iris Hassid

Iris Hassid (1965) woont en werkt in Tel Aviv. Ze begon haar carrière als freelance fotograaf voor verschillende tijdschriften en bedrijven. Hassid heeft een bachelor in de politicologie en studeerde Beeldende Kunst aan de kunstacademie in Haifa. Haar langlopende fotoprojecten richten zich voornamelijk op de identiteit en cultuur van jonge vrouwen. De basis van haar projecten zijn de relaties die ze met haar subjecten aangaat.

Locatie

Deze tentoonstelling is te zien in het Joods Museum, Nieuwe Amstelstraat 1 in Amsterdam.

Van 24 juni 2022 tot en met 29 januari 2023