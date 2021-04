Op 15 april opent de foto-expositie van Cigdem Yuksel op het Spui, de Hofweg en het Buitenhof in Den Haag . A new beginning is te zien tot en met 6 mei. De expo is onderdeel van het transmediale project Shadow Game , over alleen reizende kindvluchtelingen in Europa.



Mo Ghandour kwam op vijftienjarige leeftijd alleen naar Nederland. ‘Mensen vragen voortdurend naar mijn vluchtverhaal. Terwijl dat maar een heel klein deel van mijn leven is. Ik ben veel meer dan vluchteling. Ik heb dromen, ambities. We zijn iemand, dat willen we hiermee laten zien.’ Voor haar project A New Beginning werkt fotograaf Cigdem Yuksel samen met Mo, Abdulaal, Meron, Amin, Shiro, Hammoudi en John: jongeren die na hun vlucht op zoek gaan naar hun identiteit. Ze uiten zich met tatoeages, gedichten, rap of Instagram posts. Ze zien er cool en stoer uit, maar zijn ook kwetsbaar. Samen met Yuksel gingen zij op zoek naar een manier om hun verhaal te vertellen. Wie ben je en wie wil je worden? Het resultaat is een buitententoonstelling met grote, kleurrijke portretten en multimediaverhalen die online te bekijken zijn.



Nare herinneringen en een nieuwe toekomst

Yuksel vroeg de jongeren wat zij voelen als zij denken aan hun reis, angsten, nachtmerries, het gemis van hun ouders. Welk beeld, vorm en kleur zien zij voor zich? Hoe zouden ze dat uitbeelden? Yuksel kijkt ook met de jongeren naar hun toekomst. Hoe zien ze zichzelf, nu en later? Waar halen ze kracht en plezier uit?

Migratieachtergrond fotograaf

Cigdem Yuksel: ‘Ik kom zelf uit een migrantenfamilie. Mijn grootvader kwam in de jaren zeventig als een van de eerste Turkse gastarbeiders naar Nederland. Nu ben ik onderdeel van de derde generatie Turkse Nederlanders en ik weet als geen ander hoe het is om op te groeien in een familie waar het gevoel van ‘een thuis’ wordt gemist. Waar nog altijd wordt gezocht naar het gevoel ergens bij te horen.’

Tentoonstellingstour

Van 15 april tot en met 6 mei is de buitententoonstelling met het werk te zien de route Spui, Hofweg en Buitenhof in het centrum van Den Haag. De expo is georganiseerd in samenwerking met filmfestival Movies that Matter, Bibliotheek Den Haag en Atrium City Hall. Daarna zal de tentoonstelling door Nederland reizen. Vanaf eind mei is hij te zien in Amsterdam i.s.m. de Melkweg. Daar wordt ook een talkshow met muziek georganiseerd.



Over de fotograaf

Cigdem Yuksel (1989) is fotograaf. In 2016 won ze de Canon Zilveren Cameraprijs met haar fotoserie van Syrische kinderen die in Turkije in de textiel- en schoenenindustrie werkten. In 2020 publiceerde Yuksel samen met Ewoud Butter en S.P.E.A.K. haar onderzoek ‘Moslima’. Een verkennend onderzoek naar de representatie van moslima’s in de beeldbank van het ANP. Momenteel werkt ze aan een podcast over de representatie van moslima’s in de media, samen met Maartje Duin. En fotografeert ze de eerste generatie Turkse vrouwen, die ze een plek wil geven in ons collectief visueel geheugen.