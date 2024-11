7e Apeldoorn Photo: Festival Zien is Gelogen

terug

Apeldoorn – Van 14 september tot en met 26 oktober 2025 vindt het 7e Apeldoorn Photo Festival plaats. Deze editie met het thema “Zien is Gelogen”, een boeiende verkenning van de dunne scheidslijn tussen werkelijkheid en illusie. Tijdens het festival zijn er meerdere exposities, workshops en meetups te bezoeken. Het merendeel is gratis toegankelijk.

In een wereld waarin beelden ons dagelijks overspoelen en de waarheid vaak vervormd wordt, stelt het festival kritische vragen: Wat kunnen we écht vertrouwen in wat we zien? Van subtiele beeldvervalsingen tot openlijke illusies, van propaganda tot persoonlijke interpretaties – het festival daagt bezoekers uit om fotografie niet alleen als registratie van de werkelijkheid te zien, maar ook als een krachtig middel dat kan misleiden, verhullen en herscheppen.

Campagnebeeld van Adriaan Holsappel

Het campagnebeeld, gemaakt door de Apeldoornse fotograaf Adriaan Holsappel, belichaamt het thema op treffende wijze. Zonder gebruik van digitale manipulatie, speelt het beeld met perspectief, kleurcontrasten en spiegelingen. Deze surrealistische compositie zet de kijker op het verkeerde been en roept vragen op over wat echt is en wat niet. Dit visuele spel maakt het werk van Holsappel een perfecte verbeelding van de kern van het festival: hoe de lens van een camera niet alleen kan onthullen, maar ook kan misleiden.

“De fotograaf die maakt zijn beeld, denkt aan de beeldtaal die hij wil gebruiken, maar je hebt altijd de kijker die het interpreteert. Met andere woorden, wat de maker voor ogen heeft, kan door de kijker op een geheel andere manier worden ervaren. Dit is precies waar het thema Zien is gelogen om draait: de waarheid van een beeld is niet vaststaand, maar voortdurend veranderlijk en subjectief.” Aldus Adriaan.

Festival voor iedereen

Het Apeldoorn Photo Festival is een inspirerende ervaring voor fotografieliefhebbers, kunstenaars en iedereen die geïnteresseerd is in visuele cultuur. Fotografen en beeldmakers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het festival. Meer informatie over deelname is te vinden op de website van Apeldoorn Photo.

Noteer de data in uw agenda: 14 september – 26 oktober 2025. Kom ontdekken hoe fotografie kan ontroeren, verrassen en misleiden. Meer informatie over het festival en hoe je mee kan doen: https://apeldoorn.photo/festival.

Over Apeldoorn Photo

Apeldoorn Photo is hét platform voor fotografie-activiteiten in Apeldoorn en omgeving. Met initiatieven zoals het Fotocafé, de Stadsfotograaf, een online galerij én het bekende tweejaarlijkse Fotofestival brengt Apeldoorn Photo fotografie in al haar vormen samen.

Door verschillende projecten en evenementen onder één naam te verenigen, wil Apeldoorn Photo samenwerking en een sterker cultuuraanbod mogelijk maken. Dit verbindt inwoners, ondernemers, media en bezoekers.

Apeldoorn Photo inspireert, verbindt en reflecteert op de kunst van fotografie. Als non-profitorganisatie faciliteert het platform nieuwe activiteiten en samenwerkingen en biedt het een podium voor fotografieliefhebbers om zich te laten verrassen en ontwikkelen. Het platform staat altijd open voor nieuwe ideeën, samenwerkingen en deelnemers die samen willen bouwen aan een dynamische fotografische toekomst.

