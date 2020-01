Met trots maakt stichting De Zilveren Camera de nummers 1, 2 en 3 van alle Zilveren Camera-categorieën bekend, waarvan alle nummers één hiermee ook genomineerd zijn voor de Canon Zilveren Camera.

Directeur Marcel Molle over de kwaliteit van de genomineerde inzendingen voor de Zilveren Camera 2019: “De lijst met genomineerden van dit jaar levert weer een fraaie staalkaart op van wat de Nederlandse fotojournalistiek op dit moment vermag. We komen veel oude rotten in de lijst tegen die al jaren in de eredivisie van de internationale mediawereld meespelen, maar ook jonge honden die zich met gedurfd werk in de kijker van de jury speelden. Een jury die wederom een lange dag nodig had om tot een eindoordeel te komen. Het was geen unanieme uitslag, maar wel weer één die zo duidelijk was dat er in de woorden van juryvoorzitter Marc Prüst geen hertelling nodig was.”

Categoriewinnaars en genomineerden

van de Zilveren Camera 2019

Nieuws Regionaal – enkel

1. Frank de Roo, Stille tocht Humeyra

2. Evert Elzinga, Mars

3. Arie Kievit, Symbolisch afscheid vreugdevuur

Nieuws Regionaal – serie

1. Remko de Waal, Vrachtschip MSC Zoe overspoelt Waddeneilanden met rommel

2. Kees van de Veen, Boerenprotest Groningen

3. Olivier Middendorp, Herten Oostvaardersplassen

Documentair Nationaal

1. Marijn Fidder, Stoute cellen

2. Siese Veenstra, Ontmanteling van een boorplatform

3. Olivier Middendorp, Kadaver van een hert in de Oostvaardersplassen

Politiek – enkel

1. David van Dam, Hawija-debat

2. Bart Maat, Rutte op bezoek bij Trump

3. David van Dam, Kinderpardon

Politiek – serie

1. David van Dam, Frans Timmermans op toernee

2. Bart Maat, Rutte op reis

3. David van Dam, Algemene Politieke Beschouwingen, dag 2

Kunst, Cultuur & Entertainment – enkel

1. Evert Elzinga, Instagram Experience

2. Kees van de Veen, Vlöggeln

3. Michel Schnater, De laatste dans van Igone de Jongh

Kunst, Cultuur & Entertainment – serie

1. Desiré van den Berg, New Gen Drag

2. Patricia Nauta, Hoe moet het nu met Maarten?

3. Piek, Boxing Influencers

Sport – serie

1. Pim Ras, Geen Champions League feestje zonder familie!

2. Olaf Kraak, Tilburg Trappers

3. Marc Quere, Sport in de openbare ruimte

Nieuws Internationaal – enkel

1. René Clement, Shady

2. Joost Bastmeijer, Dagen op een dak

3. Petterik Wiggers, Slachtoffer van de Ethiopian Airlines crash

Nieuws Internationaal – serie

1. Eddy van Wessel, Het laatste bolwerk

2. Mona Van den Berg, Gevlucht naar Colombia

3. Arie Kievit, Politieke en economische crisis in Venezuela

Personen in het nieuws – enkel

1. Linelle Deunk, Astrid Holleeder & Miljuschka Witzenhausen

2. Ruben Schipper, Faillissement van de zorg

3. Marcel Jurian de Jong, Boerenprotestleider Arjen Schuiling gearresteerd

Personen in het nieuws – serie

1. Linelle Deunk, De laatste schuilplaats

2. Arie Kievit, Jules Deelder wordt 75

3. Niels de Vries, ‘Ecologische ramp’

Documentair Internationaal

1. Ruben Hamelink, Living History

2. Ilvy Njiokiktjien, Born free – Mandela’s generatie van hoop

3. Sanne Derks, Manifesto del agua

Nieuws Nationaal – enkel

1. Siese Veenstra, Boerenprotest

2. Robin van Lonkhuijsen, Tramaanslag Utrecht

3. Michel van Bergen, Advocaat Derk Wiersum doodgeschoten

Nieuws Nationaal – serie

1. Robin van Lonkhuijsen, Tramaanslag Utrecht

2. Merel Schoneveld, Het laatste (?) vreugdevuur

3. Ramon van Flymen, Boeren protesteren