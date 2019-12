Sommige fotografen kunnen in de winter maar lastig de motivatie vinden om met de camera eropuit te trekken. Met buiten de kou en gure wind, wordt het toch wel verleidelijk om je fototoestel op te bergen tot de natuur in de lente weer ontwaakt. Toch is dit nergens voor nodig. Ook zonder urenlang buiten rond te struinen, zijn er in je dagelijkse leven zat mogelijkheden om mooie plaatjes vast te leggen. Je moet hiervoor alleen weten waar je moet kijken. Om jou alvast op weg te helpen, zijn hier vijf tips om de schoonheid van het dagelijks leven vast te leggen.

1: Let goed op je omgeving

Onopgemerkt doen er zich dagelijks tientallen gelegenheden voor een mooi plaatje voor. Om hiervan te profiteren, moet je deze momenten echter wel opmerken. Zorg daarom dat je een goed oog voor detail ontwikkelt. Dit kan je trainen door een middagje door je woonplaats te wandelen of in een café te gaan zitten, terwijl je onderwijl probeert zoveel mogelijk details in je op te nemen. Let daarbij op zaken waar je normaal gesproken snel overheen kijkt, zoals lichtval, vergeten spullen in een hoek en de gezichtsuitdrukkingen van voorbijgangers. Na verloop van tijd merk je steeds meer fotomomenten op, waar je normaal gesproken overheen zou kijken.

2: Bepaal wat je wilt fotograferen

Na de vorige tip kan het verleidelijk zijn om je camera permanent op zak te houden en te wachten tot er zich spontaan een geschikt moment voordoet. Hoewel er soms iets te zeggen valt voor deze aanpak, is het toch effectiever om planmatig te werk te gaan. Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn. Je helpt jezelf al enorm door van tevoren een lijst te maken van de momenten in je dagelijks leven die jij doe moeite van het vastleggen waard vindt. Al je dit eenmaal voor jezelf op een rijtje hebt gezet, kan je gericht aan de slag gaan. Passeer je op weg naar het werk steeds een schilderachtig plekje, of zitten er in je vaste café typische stamgasten? Neem dan je camera mee als je er daar eens langskomt. De rest van de dag kan je hem dan mooi thuis laten liggen.

3: Ga op zoek naar ‘candid-momenten’

Bij ‘candid-fotografie’ (ook wel ogenbliksfotografie genoemd) schiet je een foto van mensen, zonder dat ze gelegenheid hebben te poseren. Hierdoor is het alsof je de tijd voor een fractie van een seconde stilzet, en je mensen vastlegt zoals ze echt zijn. Candid-foto’s kunnen zo een spontane en authentieke inkijk bieden in de mensen in je omgeving. Je kan beginnen door familie of vrienden tijdens een gezellig avondje vast te leggen. Vervolgens kan je op zoek gaan naar andere gelegenheden voor candid-shots. Moet je bijvoorbeeld een dag thuisblijven omdat jullie laminaat laten leggen, maak dan van de nood een deugd. Zorg dat je bij de klusjesmannen in de buurt blijft, zodat ze een tijdje haast vergeten dat je er nog bent. Dit zijn de momenten waarop je moet toeslaan. Een vakman die gefocust aan het werk is tijdens het onderhoud van de cv ketel, kan authentieke en realistische foto’s opleveren van aspecten van ons dagelijks bestaan waar we nog wel eens gemakkelijk overheen willen kijken.

4: Wissel van perspectief

Maak je een serie foto’s van je kinderen of voorwerpen in je huis, dan is het nog wel eens verleidelijk om elke foto vanuit hetzelfde perspectief te nemen. Dit levert echter niet per se het beste resultaat op. Bovendien heb je als je voorwerpen in je eigen huis fotografeert de tijd helemaal aan jezelf. Stop je fototoestel daarom niet na de eerste foto gelijk weg, maar kijk hoe je de foto nog kan verbeteren. Misschien krijg je vanuit een andere hoek of van een andere afstand wel een beter resultaat. Probeer daarom eens tien verschillende foto’s van hetzelfde object te maken en kijk daarna of je het resultaat nog verder kan verbeteren. Experimenteer met andere composities en perspectieven. Meestal is het uiteindelijke beste resultaat niet de foto die je als eerste maakte.

5: Detailfoto’s van alledaagse bestaan

Volgens een oud cliché zit de schoonheid hem vaak in kleine dingen. Dit is bij foto’s niet anders. In plaats van een hele scène uit je dagelijks leven vast te leggen, kan je ook inzoomen op een detail. Denk bijvoorbeeld aan een klein plantje dat tussen de tegels van je tuin groeit, de roestige bel van je fiets in de schuur of de vieze vingernagels van je zoontje na het buitenspelen. Je kan ook originele composities maken van voorwerpen in je eigen huis, waardoor je juist zo de details benadrukt. Hierbij hoef je niet per se met een macrolens op het meest minuscule aspect van elk tafereel in te zoomen. Het gaat er eerder om dat je met een andere focus je in je foto’s elementen centraal kan stellen waar we anders overheen zouden kijken.