Op 1 december 2019 opende Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met Museum Kranenburgh in Bergen, de tentoonstelling Aat Veldhoen – Levenskunst.

Nog nooit werd een opening in Kranenburgh zo druk bezocht, en ook na de opening kwamen bezoekers in grote aantallen het werk van de Amsterdamse kunstenaar bekijken.

Zo levenslustig als Aat Veldhoen zijn kunst produceerde, zo enthousiast is de bezoeker over de tentoonstelling. Heel jammer dat door het coronavirus het museum zijn deuren tijdelijk moet sluiten.

Daarom hebben we een virtuele 3D tour gemaakt. De tour is via onze website te zien. Je kunt door de tentoonstelling ‘scrollen’ en inzoomen op de verschillende werken. En er zijn leuke extra’s toegevoegd.