360º-expositie Noorderframe

Nieuws zoals je het nog nooit hebt gezien. Tijdens Noorderframe sta je er middenin. Van 2 tot en met 12 april opent de 360º-expositie de deuren in de Niemeyerfabriek in Groningen. Je loopt hier niet langs beelden, je wordt onderdeel van het verhaal. “Het is een immersieve ervaring. Je wordt omringd door honderden journalistieke beelden uit het Noorden van het afgelopen jaar”, zegt projectleider Paulien Simonides.

Met licht, geluid en digitale technieken komen die beelden tot leven. Na een succesvolle première in de Grote Kerk in Dokkum verhuist de expositie naar de Niemeyer in Groningen, waar het een nieuwe vorm krijgt. “De locatie is totaal anders. De kerk had een historisch decor, de fabriek is rauw en industrieel. We zochten een plek met karakter. In de Niemeyer beleef je de expositie op een heel andere manier.”

Beste beelden uit het Noorden

Noorderframe is een initiatief van Mediahuis, uitgever van onder meer DVHN, LC en FD, en vormt een nieuw podium voor nieuwsfotografie en -videografie in Noord-Nederland. Beroepsmakers en nieuw talent werden opgeroepen om hun blik op het Noorden vast te leggen. Dat leverde ruim zeshonderd inzendingen op. Een vakjury selecteerde daaruit de beste journalistieke beelden van 2025. De expositie brengt een mix van nieuwsfoto’s, portretten van bijzondere Noorderlingen en ook onverwachte, soms juist luchtige beelden. Van grote nieuwsgebeurtenissen tot kleine momenten: alles zit erin.

Programma

In Groningen is de expositie uitgebreid met nieuwe programmaonderdelen. Zo zijn er audioverhalen van winnaars en journalisten te beluisteren en kunnen bezoekers via een fotochallenge nieuw werk uit 2026 insturen, dat in de fabriek wordt getoond. Tijdens de expositie is er extra aandacht voor gezinnen, mede omdat Noorderframe samenvalt met het Paasweekend. Kinderen kunnen hun eigen voorpagina van DVHN maken en aan de slag met overgebleven papierrollen uit de drukkerij van Mediahuis, in die wereld toepasselijk ‘peuken’ genoemd, die vrij beschilderd mogen worden.

Thema-avond: Impact van journalistiek

Op donderdagavond 9 april organiseert DVHN een speciale avond voor lezers en andere geïnteresseerden rond het thema ‘Impact van journalistiek’. Hoofdredacteur van DVHN Evert van Dijk vertelt over de veranderende rol van journalistiek en de betekenis van beeld daarin. Wat doet beeld met hoe we nieuws beleven? En wat beoogt DVHN met Noorderframe? Hij deelt het podium met Lidian Boelens, een van de winnaars van Noorderframe, en Tini Mulder, die op de winnende foto staat. DVHN-fotograaf Marcel Jurian de Jong geeft daarnaast een korte workshop over fotograferen met je telefoon.

Noorderframe

360º-expositie: 2 tot en met 12 april

Locatie: Niemeyerfabriek, Paterswoldseweg 43, Groningen

Openingstijden: wisselend

Tickets, tijden en insturen van beelden voor fotochallenge: www.noorderframe.nl