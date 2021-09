Op 4 september is de Friesland-editie geopend van het 28e Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2021 op zes bijzondere locaties langs de Waddenkust en in Heerenveen. Daarmee is de eerste Noorderlicht biënnale nu in zijn geheel te zien: de festivalonderdelen in Groningen in Den Haag openden al eerder. Tijdens ‘The Makeable Mind’ reageren kunstenaars uit vele disciplines op de relatie tussen onze op hol geslagen beeldcultuur en onze perceptie van de wereld.

In twee musea, twee kerken en twee gemalen presenteren we het werk van twaalf kunstenaars.

Afslag BLV

Minckelersstraat 11, Heerenveen (di t/m vr van 11 tot 17 uur za en zo van 13 tot 17 uur) – gratis toegang

In Afslag BLV tonen we fotografie van David Magnusson (Zweden), Nathaniel White (Groot-Brittannië) en Marco Frauchiger (Zwitserland). Hun series zijn duidelijk politiek gekleurd, met een hoofdrol voor thema’s als de vluchtelingencrisis, oorlogsgeweld en de drang naar vrijheid.

Museum Heerenveen

Minckelersstraat 11, Heerenveen (di t/m vr van 11 tot 17 uur za en zo van 13 tot 17 uur) – toegangsprijzen zie link hieronder

Ook hier fotografisch werk: Natalia Kepesz (Duitsland), Elisa Maenhout (België) en Silas Bahr (Polen) vertellen verhalen waarin de hoofdrolspelers hun eigen leven in fictie ombuigen.

Theaterkerk Nes

Wiesterwei 2, Nes (wo t/m zo van 12 tot 18 uur) – gratis toegang

In de kerk in Nes presenteert fotograaf Aristidis Schnelzer (Duitsland) een serie over de steeds futuristischere medische technologie en toont kunstenaar Frederik Heyman (België) een videowerk over de gespannen relatie tussen mens en technologie.

Museumkerk Eben-Haëzer

Haadstrjitte 17, Wierum (wo t/m zo van 12 tot 18 uur) – gratis toegang

In deze voormalige gereformeerde kerk is foto- en videowerk te zien van Andrea Stultiens (Nederland), die de fotografische erfenis van Dr. Paul Julien (1901-2001) onderzoekt. De Amerikaans-Filipijnse kunstenaar Latipa en de Vietnamese schrijver Viêt Lê ontrafelen de visuele erfenis van het imperialisme aan de hand van National Geographic-tijdschriften.

Gemaal de Heining

Zeedijk, Marrum (wo t/m zo van 12 tot 18 uur) – gratis toegang

De Heining, een gemaal dat opvallend genoeg ín de dijk is gebouwd, is de ideale omgeving voor de meditatieve onderwaterwereld van kunstenaar en filmmaker Ewa Doroszenko (Polen).

Gemaal Ropta

Sedyk 6, Pietersbierum (wo t/m zo van 12 tot 18 uur) – gratis toegang

In de staalblauwe gemaal uit 1972 is fotografie van Lisa di Donato (Verenigde Staten) te zien. Ze combineert twee zeer uiteenlopende technologieën: het oude wet plate-procedé en 3D-grondbeelden van Google Earth.

