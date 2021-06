Ook dit jaar zijn de beste visuele journalistieke beelden en producties van het afgelopen jaar weer te bewonderen tijdens de jaarlijkse World Press Photo Exhibition 2021 in de Nieuwe Kerk. De World Press Photo Exhibition 2021 is nog te zien t/m 29 augustus 2021 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Boek hier tickets.

Visueel denken: vragen over de winnende verhalen

Omdat je foto’s en digitale verhalen op vele manieren kunt interpreteren, en elk beeld, elk verhaal verschillend begrepen kan worden, hebben wij weer een tweetal verhalen geselecteerd uit de World Press Photo Exhibition 2021. In onze educatieve publicatie ‘See the Story’ vind je nog meer vragen en achtergrondinformatie over visueel denken.

Hoe kan een persoonlijk verhaal ons inzicht geven in de wereld?

Pandemic Pigeons—A Love Story

Jasper Doest is een internationale natuurfotograaf uit Nederland die in 2020 niet kon reizen voor zijn werk vanwege de COVID-19 pandemie. Als gevolg daarvan, en om de structuur in zijn leven te behouden, begon hij zijn leven thuis te fotograferen met zijn familie en de duiven waarmee ze bevriend raakten: Ollie en Dollie. Hun dagelijkse bezoeken waren een herinnering aan het feit dat mensen niet alleen zijn op deze planeet, ook al leven ze geïsoleerd in stedelijke gebieden. In dit verhaal spelen fotograaf Jasper Doest en zijn gezin een actieve rol. Zijn familie werd een deel van het visuele verhaal. Het verhaal werd veel gepubliceerd in de internationale media en Doest was aanvankelijk verrast dat zo’n persoonlijk verhaal interessant was voor anderen.

Lees het volledige verhaal hier.

Kunnen verhalen zowel op oplossingen als op problemen gericht zijn?

One Way to Fight Climate Change: Make Your Own Glaciers.

Deze serie van Ciril Jazbec richt zich op de reactie van gemeenschappen die wonen in de Himalaya op het terugtrekken van de gletsjers. Dit project documenteert ijs-stoepa’s; kunstmatige gletsjers die lijken op Tibetaanse religieuze stoepa’s die smeltwater in de winter opslaan en langzaam vrijgeven voor het groeiseizoen in de lente, wanneer water het meest nodig is. De serie kan worden beschouwd als een voorbeeld van visuele journalistiek met een oplossingsgerichte benadering. In plaats van alleen te focussen op problemen, zoekt de journalistiek naar oplossingen waar mensen al actie ondernemen om moeilijke kwesties aan te pakken.

Lees het volledige verhaal hier

