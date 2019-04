De Algemene Vergadering van de Technical Image Press Association verzamelde zich van 14-17 maart 2019 in Bangkok, Thailand om te stemmen over de jaarlijkse TIPA World Awards voor de beste imaging producten van 2019.

Editors van professionele, amateur- en zakelijke tijdschriften en online publicaties uit Azië, Australië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika, met een afgevaardigde van de Camera Journal Press Club in Japan, bespraken en stemden op de winnaars van de TIPA World Award. De prijsuitreiking en presentatie van de Awards vinden plaats in Tokio op maandag 20 mei 2019.

Naast opwindende camera’s en lenzen die elke categorie bestrijken, van instapniveau tot expert tot professional, omvatten andere de categorieën inkjetpapier, imaging-software, opslagmedia, accessoires, 360-graden camera’s en meer.

Het Award-proces

De basis van het prestige van een TIPA World Award is het proces waarmee de winnaars worden gekozen. Beginnend direct na het belangrijkste beursseizoen en productdebuten van eind 2018 tot maart 2019, worden nominaties binnen categorieën verzameld door het technische comité van TIPA. Apparatuur wordt getest en geëvalueerd en nieuwe categorieën, die de opkomende trends in beeldvorming vertegenwoordigen, worden beschouwd.

Een lijst met finalisten wordt samengesteld en verzonden naar redacteuren van de TIPA-ledenpublicaties van over de hele wereld, die vervolgens reageren en verdere suggesties doen over producten die aan specifieke categorieën moeten worden toegevoegd. De informatie wordt verzameld en geëvalueerd en er wordt een lijst met finalisten gekozen. Via een stemming worden de winnaars gekozen op de algemene vergadering, waarbij alle hoofdredacteuren van de fotografie tijdschriften aanwezig zijn.

Kortom, het TIPA World Award-proces is een proces dat is gebaseerd op een wereldwijd panel van deskundige experts die worden blootgesteld aan een breed scala van producten. Door het bereik en de redactionele inhoud van hun publicaties dienen zij een lezerspubliek dat op hen is gaan rekenen voor een eerlijke en betrouwbare beoordeling van foto- en beeldvormingsproducten.

De Award Range

De Awards gingen onder meer naar bedrijven die al lang bestaan, maar ook naar nieuwkomers en degenen die opkomende trends in de foto- en beeldindustrie vertegenwoordigen. De veranderende trends in de branche werden sterk weerspiegeld in de camera-awards, met mirrorless uitwisselbare camera’s, in full-frame en APS-C formaten, die vrijwel alle camera-awards omvatten, waaronder die van Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic en Sony. Lenzen blijven een belangrijke rol spelen in de industrie en de leden herkenden dit met talloze prijzen voor super groothoek, tele- en zoom categorieën van merken zoals Canon, Nikon, Samyang, SIGMA, Sony, Tamron en Tokina.

Er waren ook de prijzen die voor bridge en expert compactcamera’s, een middelgrote camera van Fujifilm, een revolutionaire smartphonecamera van Huawei, plus prijzen voor imaging-verwerkingssoftware, accessoires zoals tassen en statieven en een designprijs voor ZEISS voor hun ZX1. In totaal erkennen de winnaars van de TIPA World Award het brede scala aan producten en diensten die vandaag de beeldvormingsindustrie vormen en vormen ze een vitaal momentopname van de vitaliteit en het innovatieve karakter ervan in de toekomst.

Bezoek www.tipa.com voor een volledige lijst van de winnaars van de TIPA World Award 2019, samen met prijsverwijzingen en afbeeldingen.