16 MAART PODIUM MH WINNAARS

Deze editie van Podium MH in Museum Hilversum staat in het teken van de winnaars de fotografen Zahra Reijs, Farren van Wijk, Sakir Khader, Freek van den Bergh, Carla Kogelman en Zilveren Camera Winnaar Eddy van Wessel. Zij vertellen over hun winnende werken, hun inspiratie en ander werk. Van Wessel kan niet live aanwezig zijn dus zijn toelichting wordt eerder opgenomen. Meld je hiervoor aan.

Zahra Reijs portretteerde jongeren uit de generatie Z. Ze vertelt over haar winnende serie, maar ook over ander recent werk. De jonge fotograaf Farren van Wijk is geboren in Zuid-Afrika en opgegroeid op een boerderij in Nederland. Ze vertelt over haar winnende serie waarin ze de tegenstellingen en verbindingen onderzoekt van ras, migratie, apartheid en kolonialisme tussen Zuid-Afrika en Nederland. Fotograaf en filmmaker Sakir Khader stelt zich met fotografie en film voor en vertelt het aangrijpende verhaal van Khalil, wiens ouders zijn nier verkochten om te kunnen eten. Freek van den Bergh slijt een groot deel van zijn tijd als parlementair fotograaf in de Tweede Kamer. Hij vertelt over zijn winnende foto’s en zijn aanpak om deze verhalen te kunnen vertellen. Carla Kogelman fotografeert zonder te regisseren en uitsluitend in zwart wit. Zij vertelt over haar winnende serie van de zusjes Josline en Lois en haar drive om deze verhalen te vertellen.

Tot slot licht Eddy van Wessel, de winnaar van de Zilveren Camera 2022, enkele foto’s van zijn winnende zwart-wit serie Ruïnes voor de vrijheid (over de oorlog in Oekraïne) toe. Het is de vierde keer dat Van Wessel deze prijs in de wacht sleept.

SAVE THE DATE 31 MAART: WIENS (WERELD)BEELD TONEN WIJ?

Zet alvast in je agenda: vrijdag 31 maart om 17.00 uur. Marc Prüst gaat in gesprek met vier gasten over het vraagstuk “Wiens (wereld)beeld tonen wij?” Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden, maar legt de vinger op de zere plek en houdt ons een spiegel voor. In dit gesprek geven deelnemers voorbeelden vanuit hun eigen praktijk en doen een poging een antwoord te formuleren. Voor meer informatie over de line-up en kaartverkoop houd onze website in de gaten.