100 jaar Fotografencollectief De Zutphense

In 2023 bestaat het Fotografencollectief De Zutphense 100 jaar. Alle reden om hier een tentoonstelling aan te wijden met een indrukwekkende selectie foto’s van de leden. Een feest voor het oog. Dit Fotografencollectief behoort tot de top van Nederland – meerdere leden zijn in heden en verleden nationaal en internationaal bekroond voor hun werk.

© Pierre Pinkse – Traploper, 2021

Fotografie is een van de focuspunten van de Musea Zutphen. Naast de oudste foto van Nederland uit 1839 hebben de Musea Zutphen samen meer dan 450.000 afbeeldingen over Zutphen, de omgeving en meer. De band met het Fotografencollectief De Zutphense (voorheen Zutphense Amateur Fotografenvereniging) is bijna net zo oud als het collectief zelf. Het museum heeft regelmatig in lustrumtentoonstellingen werk van de vereniging getoond. Ook zijn er meerdere themafotoseries opgenomen in de collectie.

In deze jubileumtentoonstelling tonen 30 leden van het collectief hun werk. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de bekendste oprichter van de Zutphense: Lein de Nood, wiens werk ook een plaats heeft in de museumcollectie.

Over de tentoonstelling

In deze jubileumtentoonstelling tonen 30 leden van het collectief hun werk. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de bekendste oprichter van de Zutphense: Lein de Nood, wiens werk ook een plaats heeft in de museumcollectie. Het Fotografencollectief viert het 100-jarig bestaan tevens met een documentaire en een jubileumboek. Rond de tentoonstelling zijn er diverse lezingen, workshops en ‘fotografische’ stadswandelingen.

De tentoonstelling is te zien in het Stedelijk Museum Zutphen van 28 januari tot en met 14 mei.