Photo31 webinar Annabel Oosteweeghel

Op 14 juni a.s. is Annabel Oosteweeghel te gast op de 47ste editie van Photo31. De Noordwijkse fotograaf noemt haar verhalende persoonlijke fotografieprojecten ‘imaginaire documentaire’. Als uitgangspunt neemt ze namelijk sociale verschijnselen die ze in zorgvuldig gestileerd en geënsceneerd beeld tot uiting laat komen. Het webinar is opgenomen tijdens het live Photo31 event in samenwerking met Fotoclub Nijmegen in Theater Brebl, waar Annabel is geïnterviewd door Robert Theunissen. Annabel zal tijdens het webinar aanwezig zijn in de live chat voor vragen van onze bezoekers.

PROGRAMMA

Photo31 webinar met Annabel Oosteweeghel op 14 juni 2023:

1. Link voor inloggen uiterlijk om 19:00 uur beschikbaar via Eventbrite

2. Webinar toegankelijk vanaf 19:45 uur

3. Aanvang Webinar om 20:00 uur

4. Einde uiterlijk 21:30

Tijdens het Webinar is er ruimte voor vragen via de chatfunctie.

programmering: Robert Theunissen – interview: Robert Theunissen – techniek: Barend Houtsmuller / Carel Brugman / Cristel Kolopaking – montage: Carel Brugman – promotie: Anna Witkowska / Astrid Verhoef

De Noordwijkse fotograaf Annabel Oosteweeghel (1969) noemt haar verhalende persoonlijke fotografieprojecten ‘imaginaire documentaire’. Als uitgangspunt neemt ze namelijk sociale verschijnselen die ze in zorgvuldig gestileerd en geënsceneerd beeld tot uiting laat komen.

Ze studeerde audiovisuele Vormgeving aan de Academie St. Joost in Breda en door haar cinematografische achtergrond zijn haar foto’s meer dan beeld, ze vertellen een verhaal. “Ik vind het mooi om echte mensen met echte verhalen in een geënsceneerde omgeving af te beelden, wat in films heel gebruikelijk is”, zegt ze.

Ze fotografeert daarnaast in opdracht voor talrijke klanten, bureaus en magazines in binnen- en buitenland. In dat commerciële werk richt ze zich op lifestyle en mensen. Ze publiceerde onder meer in New York Times Magazine, NRC, Elle, Volkskrant Magazine en heeft grote commerciële campagnes op haar naam staan.

Haar eerste museale fototentoonstelling was met haar project ‘Old Love’ in Museum Hilversum. Het is een commentaar op de manier waarop liefde altijd wordt afgebeeld in de media: tussen jonge, mooie mensen. Dit project gaat juist over de liefde tussen oudere mensen en de schoonheid daarvan. Haar tweede museale tentoonstelling was in Museum de Fundatie in Zwolle met haar project ‘Insomnia’, over mensen met slaapmoeilijkheden en de vaak inventieve manieren waarmee zij daarmee omgaan en hebben leren leven.

