031-webinar Aisha Zeijpveld en Anne Claire de Breij 

terug

Aisha Zeijpveld & Anne Claire de Breij zijn Amsterdamse fotografen en werden vriendinnen tijdens hun studie aan de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag.

Na hun afstuderen maakten ze allebei naam als freelance fotograaf, voornamelijk werkzaam in de culturele industrie. Ze hebben een opwindend oeuvre opgebouwd met conceptuele portretten en stillevens, mede dankzij hun langdurige samenwerking met Volkskrant Magazine. Menig theateraffiche komt uit hun koker. De foto’s van Anne Claire en Aisha zijn vervreemdend, grafisch en kleurrijk. Beiden spelen graag met de werkelijkheid en proberen de kijker op het verkeerde been te zetten. Tijdens de Photo31 expositie ‘NEW VISION – ON THE EDGE’, die in december wordt geopend in Atelier K84 te Amsterdam, tonen zij beeld dat op de grens ligt van toegepast en autonoom werk. In het interview met Diana Bokje gaan ze hier dieper op in.

Tijdens deze 51e editie van Photo31 gaan we in gesprek met fotografen Aisha Zeijpveld en Anne Claire de Breij.

Aisha Zeijpveld & Anne Claire de Breij zijn Amsterdamse fotografen en werden vriendinnen tijdens hun studie aan de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag. Na hun afstuderen maakten ze allebei naam als freelance fotograaf, voornamelijk werkzaam in de culturele industrie. Ze hebben een opwindend oeuvre opgebouwd met conceptuele portretten en stillevens, mede dankzij hun langdurige samenwerking met Volkskrant Magazine. Menig theateraffiche komt uit hun koker. De foto’s van Anne Claire en Aisha zijn vervreemdend, grafisch en kleurrijk. Beiden spelen graag met de werkelijkheid en proberen de kijker op het verkeerde been te zetten. De wisselwerking tussen het werk in opdracht en hun autonome fotografie haalt het beste in hun creativiteit naar boven.

Van Anne Claire verscheen afgelopen zomer haar tweede fotoboek ‘The Mukade And The Mountain’, dat tevens t/m 31 december te bewonderen is in het Stedelijk Museum vanwege zijn nominatie voor ‘De Best Verzorgde Boeken’. Het boek toont werk dat is gemaakt tijdens een artist in residency in Japan. De geënsceneerde portretten en stillevens zijn geïnspireerd op Japanse legendes, traditionele rituelen en volksverhalen. In haar eerder uitgebrachte boek Dutch Champions (2013), doorkruist ze heel Nederland om een ode te brengen aan de Nederlands kampioen in al haar verschijningsvormen. Het boek is een bundeling van (on)bekende en soms ondergewaardeerde Nederlandse kampioenen, zoals de Nederlands kampioen scrabble of grasparkieten kweken.

Aisha’s werk wordt op verschillende plekken geëxposeerd, onder andere in het Scheepvaart museum, museum Rietveldpaviljoen De Zonnehof, en op de Internationale Fotobiënnale Oostende. Met haar werk ontving ze diverse nominaties waaronder voor de SO Award, ADCN awards, en de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Als gastspreker op Offset Design Festival in London en Dublin trekt Aisha een internationaal publiek. Daarnaast geeft ze les op AKI ArtEZ Academy of Art & Design in Enschede.

Tijdens de Photo31 expositie ‘NEW VISION – ON THE EDGE’, die in december wordt geopend in Atelier K84 te Amsterdam, tonen zij beeld dat op de grens ligt van toegepast en autonoom werk. In het interview met Diana Bokje gaan ze hier dieper op in.