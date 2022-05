LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 ASPH 

terug

Panasonic kondigt vandaag de introductie aan van een nieuwe ultragroothoeklens met vaste brand-puntsafstand en groot diafragma, de LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 (vergelijkbaar met 18 mm op een 35mm-camera) voor de op het Micro Four Thirds-systeem gebaseerde LUMIX G-serie. De LEICA DG SUMMILUX 9mm (H-X09) is een unieke lens met een uiterst korte scherpstelafstand van 0,095 m en een uitstekende vergrotingsfactor van 0,25x (equivalent 35mm-camera: 0,5x). De combinatie van deze twee uitzonderlijke eigenschappen maakt het mogelijk om een onderwerp extra te benadrukken tegen een uitgestrekte achtergrond. De uitstekende beeldkwaliteit en het vloeiende, prachtige bokeh-effect in zowel foto- als video-opnames voldoen aan de strenge LEICA-normen.

De LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 bestaat uit twaalf lenselementen verdeeld over negen groepen, waaronder twee asferische lenzen, twee ED (Extra-Low Dispersion) lenzen en een UHR (Ultra High Refractive Index) lens om zowel axiale chromatische aberratie als chromatische aberratie door vergroting te onderdrukken. De asferische lenzen corrigeren ook voor astigmatisme, wat uiterst heldere beelden oplevert. Daarnaast zorgt de UHR (Ultra-High Refractive Index) lens voor een uniforme beeldkwaliteit van het midden tot de randen van het beeld. Ook maakt deze lens de lenseenheid extra compact. De filterdiameter is 55mm en 7 bladen vormen een ronde diafragmaopening.

De LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 werkt soepel en stil en is daardoor bijzonder geschikt om te gebruiken met het AF-systeem van de camera bij een maximale instelling van 240 fps. In de niet-lineaire stand verschuift het scherpstelpunt met een variabele hoeveelheid, afhankelijk van de snelheid waarmee de scherpstelring wordt gedraaid. In de lineaire stand wordt het scherpstelpunt met een vaste hoeveelheid verschoven afhankelijk van hoe ver de scherpstelring wordt gedraaid. De gevoeligheid (hoe ver het scherpstelpunt verschuift per hoeveelheid rotatie) kan met stappen van 30 graden worden ingesteld van 90 tot 360 graden2 om een bewuste scherpstelkeuze te kunnen maken. De LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 presteert ook buitengewoon goed bij het vastleggen van videobeelden door een mechanisme dat focus breathing (een groot probleem bij alle verwisselbare lenzen die specifiek voor fotografie worden ontworpen) onderdrukt. Door toepassing van een diafragma-regeling in microstappen waarmee de belichting vloeiend kan worden aangepast, kunnen video-opnames van professionele kwaliteit worden gemaakt.

Door zijn compacte formaat en lage gewicht van circa 130 g biedt de LEICA DG SUMMILUX 9mm F1.7 de flexibiliteit en draagbaarheid van het Micro Four Thirds-systeem. Het robuuste stof- en spatwaterbestendige3 ontwerp is bestand tegen zware omstandigheden, zelfs tegen temperaturen tot 10 graden onder nul. Het is daardoor een bijzonder betrouwbare lens.