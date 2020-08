Fotografen is een ware kunst en dat geldt zeker voor het fotograferen van fashion. Mogelijk begint de geschiedenis van het fotograferen van mode al uit 1850, toen de Franse keizer Napoleon III foto’s van zijn kleding liet maken. Tegenwoordig is mode niet meer enkel weggelegd voor de welgestelden en is fashion voor het bredere publiek beschikbaar. Daardoor zetten steeds meer fotografen hun talenten in als marketingmiddel.

Voornamelijk de afgelopen honderd jaar hebben we verschillende trends in de fashion fotografie gezien. Van het fotografen van de meest iconische jassen tot aan fotograferen van iconische jurken en minirokken, het heeft de revue allemaal gepasseerd.

Top 5 meest iconische fashion fotografen

We hebben in de afgelopen honderd jaar behoorlijk wat iconische fashion fotografen meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld Edward Steichen, die in 1924 een foto van Gloria Swanson maakte. Of Juergen Teller, die in de jaren ‘90 bekend stond om zijn bijzondere manier van fotograferen. Hij stond juist bekend om zijn natuurlijke, rauwe stijl van fotografie. Door een eigen stijl te ontwikkelen wisten de meeste fotografen in de top 5 naar de top te klimmen.

1: Edward Steichen

Ten eerste Edward Steichen. Dit is een van de bekendste fashion fotografen. Hij is begonnen bij de Vogue en Vanity Fair. Later werd hij zelfs het hoofd van de fotografie-afdeling, wat geen onomstreden beslissing was. Volgens Alfred Stieglitz, een vriend van Steichen had de fotograaf de verkeerde beslissing gemaakt. Zijn commerciële fotografie zou het doel van de fijne kunst voorbij hebben geschoten.

Ondanks al deze twijfels wist de fotograaf in 1924 een iconisch portret te maken van Gloria Swanson. De foto werd gemaakt in de tijd van de stomme film en dat is precies wat er in zijn foto te zien is. Voornamelijk de belichting en focus vallen in de foto op.

2: Richard Avedon

Richard Avedon liet zijn model in 1955 poseren tussen de olifanten. Toen nog erg ongewoon, maar hij was dan ook een prominente naam in de fotografie-industrie. Richard Avedon werkte voor zijn iconische foto samen met model Dovima.

De twee maakten samen een editorial voor Harper’s Bazaar. Dovima was één van de meest bekende modellen ter wereld en stond bekend om haar haute couture. In de foto heeft Dovima haar lichaam binnen de vormen van de olifanten gepast. Toch valt ze op vanwege haar persoonlijkheid. Dit is precies waar Richard Avedon om bekend stond; zelfs in lastige omstandigheden het model op laten vallen.

3: Guy Bourdin

Guy Bourdin maakte eind jaren ‘70 veel surrealistische foto’s. Daarin liet hij een flinke portie humor zien. Hij maakte voornamelijk gebruikt van optische illusies. In die tijd was photoshoppen nog niet uitgevonden, dus baarde Bourdin veel opzien. Met name zijn foto van Charles Jourdan in de zomer van 1979 is een iconische foto geworden. De fotograaf koos er vaak voor om fotografie in landscape-mode te maken. Dat terwijl de meeste fashion fotografen in die tijd liever portretfoto’s maakten. Bourdin stond vooral bekend om zijn beleving van kleur, wat je dan ook aanzienlijk in de foto met Jourdan terugziet.

4: Juergen Teller

Teller staat niet bekend om zijn geweldige afwerking van foto’s. Ze zijn juist heel rauw en natuurlijk. In de jaren ‘90 stond Teller bekend om zijn fashion foto’s. Zijn foto’s stonden helemaal niet op gelijk niveau met de glossy foto’s die toen in de tijdschriften werden gepubliceerd. Daarmee was Juergen Teller een alternatieve fotograaf. Hij werkte onder meer voor i-D, Dazed and Confused en Purple. Zijn manier is simpel: maak een foto en focus daarbij alleen op de rauwheid van het object. Een van zijn bekendste foto is ‘Young Pink Kate’, samen met Kate Moss die in een bed ligt.

5 Tim Walker

Iconische fotografie betekent niet altijd dat de foto’s oud hoeven te zijn. Ook na de zeroes stond er een iconische fotograaf op. Tim Walker staat bekend om zijn magische en excentrische foto’s. Deze foto’s waren onder meer te zien in de Vogue. Voordat hij begon aan de universiteit was Walker al bezig met fashion fotografie. Hij werkte een tijd lang als assistent voor Richard avedon in New York. Daarna verhuisde hij naar Londen met een hoofd vol ideeën. Hij startte zijn eigen carrière en maakt kenmerkende foto’s; theatrale kenmerken, magie en extravagante sets. Deze fotograaf valt vooral op vanwege zijn werk met pastelkleuren. De iconische foto samen met Lily Cole als model in 2005 is daar een perfect voorbeeld van.