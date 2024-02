OWC USB4 CFexpress 4.0 Type B kaartlezer is de snelste ter wereld

terug

Transcontinenta BV, distributeur Other World Computing® voor de Benelux, introduceert de razendsnelle OWC Atlas USB4 CFexpress 4.0 Type B geheugenkaartlezer. Deze nieuwe lezer is meer dan 4x sneller vergeleken met de huidige USB 3.2 lezers.

Traditionele USB-C kaartlezers zijn snel. De Atlas USB4 CFexpress 4.0 Type B kaartlezer zorgt echter voor een revolutionaire gebruikerservaring. Het bespaart tijd, vernieuwt werkprocessen en maakt tijd vrij voor andere passies en projecten. De Atlas USB4 CFexpress Type B kaartlezer kan de overdrachtstijd met minuten verkorten. In combinatie met OWC Atlas CFA 4.0 geheugenkaarten worden daadwerkelijke overdrachtsnelheden van meer dan 3300 MB/s gehaald. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op bij het beheren en back-uppen van gegevens tijdens, of na een opname.

Voorbeelden van overdrachtstijden

Om je een idee te geven van de ongelooflijke snelheid van de nieuwe OWC Atlas USB4 CFexpress Type B lezer, volgen hier enkele voorbeelden uit de praktijk: het duurt slechts 6 minuten en 19 seconden om 15.000 45 Megapixel RAW-afbeeldingen plus hetzelfde aantal JPEG-afbeeldingen van een Canon R5C over te zetten. Dit is ongeveer 1,02 TB groot. Het duurt ook slechts 5 minuten 38 seconden om 68 minuten 6K Blackmagic RAW video in Q0 compressie met 30 fps over te zetten vanaf de BMPCC 6K Pro en 5 minuten 51 seconden om 23 minuten 8K N-RAW HQ video met 60 fps vanaf een Nikon Z9.

Bij gebruik van een standaard USB 3.2 (10Gb/s) lezer is de overdrachtssnelheid veel lager. Het duurt tot maar liefst 25 minuten en 11 seconden voor de foto’s, 24 minuten en 23 seconden voor de Blackmagic video en 24 minuten en 10 seconden voor de N-RAW video. OWC biedt ook een tussenoplossing wat betreft snelheid, met de OWC Atlas FXR CFexpress Thunderbolt Reader. Deze snelle kaartlezer heeft 11 minuten en 45 seconden nodig om RAW- en JPEG-afbeeldingen, 10 minuten en 46 seconden voor Blackmagic-video en 11 minuten en 2 seconden voor N-RAW-video over te zetten naar de computer.

Compact ontwerp maakt het perfect voor op reis

Het compacte ontwerp van de Atlas USB4-kaartlezer maakt hem perfect voor op reis en past daardoor gemakkelijk in elke cameratas. De stevige aluminium behuizing bevat geavanceerde technologie. Dit omvat een effectief nieuw koellichaam dat thermische beperkingen voorkomt en zorgt voor snelle, betrouwbare overdrachten. Bovendien beschikt hij over een innovatieve Innergize schakelaar. Met deze schakelaar kunnen gebruikers de voordelen van de OWC Innergize software maximaliseren. Het kan ook de overdrachtsnelheden van USB 3.2 verhogen met meer dan 30% vergeleken met de vorige USB 3.2 generatie producten.



“Onze Atlas-serie tools voor professionele fotografen en videografen blijft barrières slechten en uitdagingen aanpakken waar creatieve professionals mee te maken hebben, namelijk tijd besparen”, zegt Larry O’Connor, oprichter en CEO van OWC. “We hebben een unieke schakelaar geïmplementeerd waardoor deze kaartlezer met verschillende computers kan communiceren en de gebruiker in alle gevallen nog steeds kan profiteren van de OWC Innergize software.”

Extreme compatibiliteit

De Atlas USB4 CFexpress 4.0 kaartlezer is ook uiterst compatibel en ondersteunt zowel CFexpress 4.0 Type B als 2.0 Type B kaarten op hun maximale snelheid. Het werkt naadloos met USB4, USB 3 en Thunderbolt 4 en 3 op Mac-, Windows- en Linux-computers. Bovendien is het ontworpen om te werken met iPads, iPhones en Chromebooks.

Unieke kenmerken:

Maximale compatibiliteit: plug-and-play met USB4, Thunderbolt 4 en USB-C uitgeruste Macs, Windows pc’s, iPads, Chromebooks, tablets en smartphones.

Maximale prestaties: overdrachtssnelheid tot 5000 MB/s.

Prestaties van meer dan 3300 MB/s (praktijktest met een OWC Atlas Ultra CFExpress Gen4-kaart)

Prestaties van meer dan 3300 MB/s (praktijktest met een OWC Atlas Ultra CFExpress Gen4-kaart) Mobiel: zakformaat en busvoeding

Stabiel: rubberen antislipvoetjes houden de kaartlezer op zijn plaats

Stil en koel: ventilatorloos, thermisch efficiënt ontwerp houdt je op topsnelheid aan het werk

Informatief: geïntegreerde LED bevestigt direct de gebruiksstatus

Compleet: inclusief Innergize™ software voor beheer van gezondheid, prestaties en upgrades bij gebruik van OWC Atlas geheugenkaarten

Gemoedsrust: 2 jaar limited garantie van OWC

Prijzen en beschikbaarheid

Deze nieuwe OWC Atlas USB4 CFexpress 4.0 Type B geheugenkaartlezer zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij OWC verkooppunten in de Benelux, voor een adviesprijs van € 139,99

OWC Atlas – Een compleet ecosysteem voor ontwerpers

OWC heeft het meest uitgebreide assortiment hardware- en softwareoplossingen ontwikkeld om iedereen te ondersteunen tijdens het creatieve proces van Capture tot Completion™. Het OWC Atlas ecosysteem is de eerste stap in het proces om ervoor te zorgen dat fotografen/videografen de tools tot hun beschikking hebben die ze nodig zijn om hun visie van camera naar publiek te brengen.

OWC’s Innergize™ software is een integraal onderdeel van het ecosysteem dat gebouwd is voor OWC Atlas geheugenkaarten en lezers. Innergize controleert eerst de gezondheid van een atlaskaart om er zeker van te zijn dat de kaart betrouwbaar is voor gebruik, en reinigt en herstelt vervolgens de prestaties, zodat er geen dropped frames zijn bij het maken van video’s of continue opnamereeksen. Atlas kaarteigenaren kunnen vervolgens hun firmware upgraden om te profiteren van de nieuwste kaartverbeteringen en ervoor te zorgen dat OWC-kaarten en lezers optimaal presteren met hun camera’s.