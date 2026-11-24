‘Beelden zijn overal, maar betrouwbare beelden zijn niet vanzelfsprekend’, aldus Remco Dolstra, voorzitter van Stichting De Zilveren Camera. ‘Fotojournalisten laten ons zien wat er werkelijk gebeurt en helpen ons de wereld beter te begrijpen. Juist dat werk verdient erkenning.’ Met die boodschap roept Dolstra fotografen op hun beste werk in te zenden.

De Zilveren Camera draait om meer dan het bekronen van bijzondere foto's. Met de jaarlijkse wedstrijd, het fotoboek en de tentoonstelling onderstreept de stichting het belang van onafhankelijke fotojournalistiek voor een goed geïnformeerde, democratische samenleving. Volgens voorzitter Remco Dolstra is die aandacht juist nu nodig. ‘Fotografen hebben te maken met dalende vergoedingen, de opkomst van AI en steeds meer beperkingen bij het uitvoeren van hun werk.’

Nieuw editie

Ook dit jaar kunnen fotografen hun beste nieuwsfoto's en documentaire beeldverhalen inzenden in verschillende categorieën. Ze maken kans op de Zilveren Camera-wisseltrofee en de hoofdprijs van € 15.000. De twee andere finalisten ontvangen ieder € 2.500. Daarnaast is er de Prijs voor Storytelling, voor journalistieke verhalen met vernieuwende vertelvormen. Aan deze prijs is € 5.000 verbonden. De genomineerde foto's en verhalen vormen straks samen een overzicht van wat Nederland en de wereld in 2026 bezighield.

Jury’s bekend

De inzendingen worden beoordeeld door juryleden uit de fotografie, journalistiek en beeldcultuur. Zij kijken onder meer naar vakmanschap, nieuwswaarde en originaliteit. De jury's voor de fotowedstrijd Zilveren Camera, de Prijs voor Storytelling en de Publieksprijs zijn inmiddels samengesteld. De namen staan op de website van de stichting.

Inzenden

De wedstrijd staat open voor Nederlandse beroepsfotografen, fotografiestudenten in hun examenjaar en buitenlandse fotografen die in Nederland wonen of werken. Er is geen leeftijdsgrens. Inzenden kan vanaf nu via wedstrijd.zilverencamera.nl. Voor fotografen die vragen hebben over de wedstrijd of het inzenden, is er op woensdag 18 november om 13.00 uur een online vragenuurtje.

De inzendtermijn sluit op 1 januari 2027 om 12.00 uur. Op 27 januari wordt de shortlist bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op 11 februari in theater Gooiland in Hilversum.