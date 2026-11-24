DuPho heeft de fair pay rekentool gelanceerd voor fotografen en opdrachtgevers in de culturele sector. Eindelijk is er een handig gezamenlijk instrument om als fotograaf en opdrachtgever het fair pay starttarief te bepalen.

Samenwerking

De fair pay starttarieven zijn vastgesteld door de ketentafel Fotografie van Platform ACCT. Aan deze tafel hebben fotografen, opdrachtgevers, mensen uit het onderwijs en deskundigen gezamenlijk gewerkt aan in de praktijk toepasbare adviezen over auteursrecht, tarifering en deze fair pay starttarieven. Deze tarieven zijn bedoeld om de inkomens- en onderhandelingspositie van fotografen in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren. Omdat fair pay de basis is van een gezonde arbeidsmarkt en van een gezonde beroepspraktijk.

Rik Versteeg, fotograaf: “Als fotograaf sta je er bij onderhandelingen over je vergoeding vaak alleen voor. De rekentool biedt een waardevol houvast om dat gesprek met vertrouwen aan te gaan. Het geeft inzicht in een passend uurtarief en helpt je om je eigen vakmanschap op waarde te schatten. Zo vormt de tool een belangrijk vertrekpunt voor een gelijkwaardiger gesprek tussen fotografen en opdrachtgevers en draagt hij bij aan een eerlijkere beloning in de culturele sector.”

Passende beloning

Te vaak komt het voor dat fotografen in de culturele sector geen passende beloning krijgen voor hun werk, ze krijgen niet alle gemaakte uren betaald of het uurtarief is te laag. Niet iedereen weet wat een passende beloning is, wat er allemaal komt kijken bij het maken van een foto (voorbereiding, shoot, nabewerking) en in welke media een foto gebruikt mag worden.

De ketentafel Fotografie heeft in de afgelopen drie jaar instrumenten ontwikkeld die antwoord geven op al deze vragen. Met richtlijnen over auteursrecht, over tarieven en met deze praktische rekentool, zodat fotograaf en opdrachtgever kunnen uitrekenen wat een fair pay uurtarief is als startpunt voor de onderhandelingen.

De rekentool werkt met een zzp-opslag waarin onder meer rekening gehouden is met algemene beroeps- en bedrijfskosten, afschrijvingen, verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, vakantiegeld enz. De rekentool is te vinden op de website van fairPACCT. Op deze website zijn ook de publicaties over auteursrecht en tarifering te vinden.