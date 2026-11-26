FOTODOK presenteert de eerste editie van de Fotoboekenweek: een landelijk evenement van 25 november tot 12 december dat het fotoboek zichtbaar, toegankelijk en bespreekbaar maakt voor iedereen.

Fotoboeken kunnen visuele verhalen over belangrijke onderwerpen dichterbij brengen, diepgang bieden en een ander perspectief geven. Het fotoboek wordt vaak gezien als specialistisch of niche. Maar juist fotoboeken hebben de potentie toegankelijk te zijn voor een groot publiek. Juist fotoboeken hebben het vermogen om wat in woorden ontoegankelijk of afstandelijk is, tastbaar en invoelbaar te maken. De Fotoboekenweek is er om een breed publiek kennis te laten maken met de kracht van het fotoboek.

Grote en kleine verhalen

Fotoboeken brengen grote en kleine verhalen dichterbij. Ze beïnvloeden beleidsmakers door complexe maatschappelijke vraagstukken toegankelijk en emotioneel inzichtelijk te maken. Ze zijn aanleiding voor agendavorming, lobby en maatschappelijke verandering door menselijke verhalen achter cijfers te tonen.

Zo vinden de fotoboeken van Kadir van Lohuizen hun weg naar beleidsmakers en beïnvloeden besluitvorming. Andere liggen in wachtkamers van verloskundigen, zoals het boek van Andi Galdi Vinko over moederschap “Sorry I gave birth I disappeared but now I’m back” herkenning en troost biedt. In het fotoboek MARVEL verbeeldt fotograaf Marvel Harris zijn ervaringen rondom genderidentiteit, zelfliefde en mentale gezondheid. Zo is het fotoboek een bron van inzicht en erkenning voor mensen die met dezelfde thema’s te maken hebben.

Banner van de eerste fotoboekenweek (© FOTODOK)

Het fotoboek is een vorm die zich laat delen: je kunt het uitlenen, doorgeven of cadeau doen aan iemand voor wie dat verhaal belangrijk is. Op deze manier maken fotoboeken maatschappelijke vraagstukken tastbaar en invoelbaar, en geven persoonlijke ervaringen een vorm die gedeeld kan worden.

Visuele geletterdheid

Fotoboeken dragen bij aan visuele geletterdheid: het vermogen om beelden te begrijpen, te interpreteren en kritisch te duiden in een tijd waarin beeld speelt een steeds grotere rol in hoe we informatie tot ons nemen en de wereld begrijpen. Een groot deel van wat we dagelijks verwerken komt via beeld. Tegelijkertijd ontbreekt vaak de tijd en ruimte om beelden aandachtig te bekijken en kritisch te duiden. Beeld wordt snel, individueel en vluchtig geconsumeerd. Het fotoboek biedt het tegenovergestelde: vertraging, context en verdieping.