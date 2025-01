9x tips voor straatfotografie

terug

Straatfotografie gaat verder dan het vastleggen van momenten op openbare plekken. Het verdiept zich in de essentie van het menselijke leven en in de onzichtbare maatschappelijke structuren. Straatfotografie is een krachtig middel voor het vertellen van verhalen, het geven van sociaal commentaar en van de ontwikkeling van een persoonlijke artistieke expressie.

Bethany Ferr

1: Respect voor mensen

Heb respect voor de privacy van de mensen die je fotografeert. Maak indien mogelijk contact met de mensen als je ze van dichtbij wilt portretteren. Wil je het portretrecht afdekken maak dan, indien mogelijk, model releases. Lees het rode boekje Straatfotografie van Dupho over jouw plichten en rechten.

2: Plek kiezen

Je kunt rondlopen en foto’s maken on the move, maar je kunt misschien beter een goede plek opzoeken waar veel actie is en daar blijven staan en vandaar uit het moment afwachten waarop er iets interessants gebeurt.

3: Bovenop de actie

Wees onopvallend, gebruik bij voorkeur een kleine camera met een kleine lens. Lange lens zijn opvallend en komen eerder bedreigend over. Een groothoeklens maakt dat je van dichtbij moet schieten, waardoor je midden in de actie zit. Dit levert dynamische foto’s op. Als je mensen juist wil confronteren met jouw aanwezigheid en werkwijze, kun je grote apparatuur, inclusief flitsers en statieven gebruiken.

4: Gebruik van licht

Gebruik het licht in jouw voordeel. Zacht licht bij bewolkt weer geeft minder problemen met de juist belichting en kan een straatbeeld een open sfeer geven. Zonlicht is lastiger om mee te werken maar kan wel, mits goed gekozen, een interessant contrast geven. Bij zonnig weer kan de ochtend of later op de middag betere licht omstandigheden geven. Let op de richting van het licht en zorg dat de scène het juiste licht krijgt. Tegenlicht geeft een extra effect en lading, maar dat is alleen zinvol bij een passend onderwerp. Zoek geen overbodige effecten, maar laat het licht altijd aansluiten bij de thematiek van je werk.

5: Het juiste moment

Kies jouw eigen beslissend moment. Dat wil zeggen: kies voor momenten die van belang zijn voor het vertellen van jouw achterliggend verhaal. Elk moment kan beslissend zijn, als het maar aansluit bij jouw verhaal, stijl en identiteit als fotograaf. Je kunt ook kiezen voor een niet-moment: een dromerig en poëtisch beeld dat een tijdloos gevoel weergeeft.

6: Vertel een verhaal

Maak een verhaal met jouw foto. Zorg dat het moment van opname een moment wordt waarbij je een verhaal suggereert, waarin er dingen tussen mensen gebeurt. Zoek ook naar een groter geheel, een overkoepeld thema in jouw werk als straatfotograaf. Zo zorg je voor een diepere laag dan alleen maar een leuk moment. Maak dat jouw fotoserie een persoonlijke expressie is of een commentaar vormt op het leven in de stad of op de plekken waar je fotografeert. Kies jouw thema. Laat jouw foto’s iets zeggen over de urbanisatie, snelheid van de stad, anonimiteit, samenhorigheid, politieke achtergrond, machtsstructuren, tijdsgeest en het wereldtoneel.

7: Leer van anderen

Laat je inspireren door de grote meesters van de straatfotografie. Bekijk hun foto’s aandachtig en analyseer ze goed. Let op hun techniek, hun stijl maar ook op hun grotere verhaal. Lees over hun werk om goed te begrijpen hoe en waarom zij hun foto’s zo maakten. Kies een fotograaf met wie je het meest verwant voelt, qua stijl en verhaal. Bestudeer zijn werkwijze en lees interviews over zijn inspiratie en motivatie.

8: Eigen stijl

Ontdek jouw identiteit als straatfotografie. Zorg voor een consistente stijl en werkwijze in beeldvoering en techniek. Het gebruik van een vaste lens kan daarbij helpen en het toepassen van eenzelfde manier van ‘ontwikkelen’ van de opname ondersteunt dit. Om jouw identiteit als fotograaf te ontdekken en te verscherpen, kun je jezelf vragen stellen over het waarom van jouw fotografie. Wat is jouw drijfveer en hoe kun je dat laten zien?

9: Creativiteit

Wees inventief en creëer jouw eigen vorm van straatfotografie. Er is geen sluitende definitie van wat straatfotografen is of moet zijn. Dus je kunt nieuwe technieken en werkwijzen ontwikkelen om het genre straatfotografie frisse impulsen te geven. Gebruik eigen (flits)licht, experimenteer met achtergronddoeken, of maak portretten op straat. De openbare ruimte en je eigen creativiteit zijn de constante factoren.

Straatfotografie door Martin Parr. GB, England. New Brighton. From ‘The Last Resort’. 1983-85.

Inspirerende straatfotografen

Benieuwd naar werk van inspirerende straatfotografen? Pf Fotografie Magazine stelde deze lijst samen:

