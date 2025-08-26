Hasselblad X2D II 100C levert levensechte opnamen

terug

Transcontinenta BV, distributeur van Hasselblad in de Benelux, introduceert de Hasselblad X2D II 100C en de Hasselblad XCD 2,8-4/35-100E. Deze combinatie geeft professionele fotografen nieuwe fotografische en creatieve mogelijkheden.

De nieuwe Hasselblad X2D II 100C is gebouwd voor fotografen die streven naar beeldkwaliteit zonder compromissen. Dankzij de Hasselblad Natural Colour Solution met High Dynamic Range (HNCS HDR) levert de camera natuurgetrouwe kleuren met indrukwekkende diepte. De nieuwe AF-C-modus, onderwerpdetectie en 10-stops beeldstabilisatie zorgen samen voor scherpe resultaten onder vrijwel alle omstandigheden. En met de Hasselblad Phocus Mobile 2-app wordt de workflow intuïtief en snel, zodat de focus volledig op het beeld blijft.





100 Megapixels met “End-to-end” HNCS HDR

De 100-megapixelsensor levert 16-bit kleurdiepte met 281 biljoen kleuren. Dankzij een dynamisch bereik van 15,3 stops en een laagste ISO van 50 wordt alles zonder detailverlies vastgelegd, van de diepste schaduwen tot de felste highlights.

De Hasselblad X2D II 100C is de eerste middenformaat camera met echte end-to-end HDR. De beelden worden in één opname vastgelegd en direct in de camera verwerkt naar HDR HEIF of Ultra HDR JPEG. Er is geen sprake van meerdere opnamen met verschillende belichtingen, zoals bij traditionele HDR. HNCS HDR benut de volledige dynamiek en het uitgebreide kleurenspectrum van de middenformaatsensor in één enkele opname. Dit levert een toename op van 3 stops dynamisch bereik bij in-camera output, en zelfs tot 4 stops bij RAW-verwerking in de Phocus software. Het kleurengamma wordt uitgebreid door de keuze van P3 i.p.v. sRGB, waardoor beelden voller, helderder en realistischer worden, zelfs bij fel licht.

Om de HDR-opnamen te kunnen beoordelen biedt het 3,6-inch OLED-touchscreen nu HDR-weergave en een helderheid to 1400 nits. Het scherm is 90° omhoog en 43° omlaag kantelbaar, maar blijft buiten beeld van de zoeker en binnen handbereik van de fotograaf.

Met Phocus Mobile 2 kunnen de HDR RAW-beelden direct op een iPhone of iPad bewerkt worden. Aanpassen van de belichting, ruisvermindering met Natural Noise Reduction (HNNR), en met behoud van de kenmerkende kleurweergave van Hasselblad. Zelfs wanneer de camera stand-by staat, kunnen opnamen draadloos overgezet en bewerkt worden, zonder de camera aan te raken.

De resolutie van de 100-megapixel middenformaat BSI CMOS-sensor vraagt om een stabilisatiesysteem van hetzelfde niveau. Hasselblad ontwikkelde daarom een volledig vernieuwde 5-assige IBIS met 10 stops compensatie, ingebouwd in de body. De prestaties zijn tot acht keer beter dan bij het vorige model (X2D 100C) en vooral bij opnamen van onderwerpen op afstand. Met langere sluitertijden uit de hand fotograferen, en toch scherpe opnamen maken is nu mogelijk. Dit is ideaal voor scènes met bewust langere sluitertijden of nachtelijke stadsgezichten, zonder gebruik van een statief.

Nieuwe creatieve mogelijkheden met continue autofocus

De continue autofocus (AF-C) maakt voor het eerst zijn opwachting op een Hasselblad camera. Aangedreven door deep learning herkent en volgt de X2D II 100C mensen, voertuigen, en zelfs katten en honden in verschillende poses. In AF-S-modus ondersteunen 425 PDAF-zones en LiDAR-technologie de snelle, nauwkeurige scherpstelling. Een nieuw AF-hulplicht helpt daarnaast bij weinig licht en doet ook dienst als zelfontspannerindicator.

Ontworpen voor een professionele workflow

Een 5D-joystick en acht aanpasbare knoppen maken het bedienen van de camera intuïtief en snel. De ingebouwde 1 TB SSD biedt ruimte voor meer dan 50.000 HEIF-beelden, en met leessnelheden tot 2850 MB/s en schrijfsnelheden tot 2370 MB/s sluit de camera naadloos aan op ieder opnametempo. Wie meer opslag nodig heeft, of een back-up wil hebben, kan gebruik maken van het CFexpress Type B-kaartslot. De matte grafietgrijze afwerking combineert duurzaamheid met een ingetogen elegantie. Zwarte belettering en een nieuw ontworpen greep zorgen voor comfort en controle. De interne structuur is geoptimaliseerd en het gewicht is met 7,5% verlaagd ten opzichte van de vorige versie.

Unieke eigenschappen

Phocus Mobile 2: draadloze overdracht en bewerking en op iPhone en iPad.

100 Megapixel middenformaat sensor met 16-bit kleur en 15,3 stops dynamisch bereik.True end-to-end HDR: één opname, direct verwerkt in-camera.5-assige IBIS met 10 stops stabilisatie.Nieuwe AF-C met deep learning voor nauwkeurige onderwerpdetectie. 1 TB ingebouwde SSD met razendsnelle lees- en schrijfsnelheden.

Nieuwe universele standaardzoom – XCD 2,8-4/35-100E

De nieuwe Hasselblad XCD 2,8–4/35–100E is ontworpen voor fotografen die werken onder veranderende omstandigheden en uiteenlopende onderwerpen, maar geen concessies willen doen aan de beeldkwaliteit. Met een vergelijkbaar brandpuntbereik van 28–76mm (full-frame) dekt deze zoom groothoek, standaard en kort tele moeiteloos af. Ideaal voor landschappen, portretten, straatfotografie en het vastleggen van reizen.

De lichtsterke f/2.8 opening biedt creatieve ruimte bij weinig licht en levert een zachte, natuurlijke bokeh. Dit Hasselblad E-serie objectief met 16 elementen in 13 groepen, waaronder drie asferische en vijf ED-elementen, is geoptimaliseerd voor de 100 megapixel sensor en levert scherpte van hoek tot hoek en een natuurgetrouwe kleurweergave. De snelle STM-autofocusmotor en interne focusgroep zorgen voor directe, nauwkeurige scherpstelling. In combinatie met AF-C op de X2D II 100C volgt het bewegende onderwerpen voor haarscherpe opnamen.

De geïntegreerde centraalsluiter biedt sluitertijden van 1/4000s tot 68 minuten, met volledige flitssynchronisatie bij elke snelheid. Dit geeft vrijheid bij het werken met invulflits in fel licht of bij het combineren van lange sluitertijden met grote diafragma’s. Ondanks het zoombereik en hoge lichtsterkte blijft het objectief met 894 gram en 133 mm lengte compact en licht. Drie bedieningsringen: scherpstelling, zoom en een programmeerbare lensring, zorgen voor directe toegang tot instellingen zoals sluitertijd, diafragma of ISO.

Beschikbaarheid en prijzen

De nieuwe Hasselblad X2D II 100C heeft een adviesverkoopprijs van € 7200 inclusief btw en is vanaf augustus beperkt beschikbaar. De Hasselblad XCD 2,8-4/35-100E heeft een adviesverkoopprijs van € 4800 inclusief btw en zal in de loop van september verkrijgbaar zijn bij de Hasselblad dealers in de Benelux.

