Twee Zilveren Camera 2019 winnaars: ‘Twee Snelheden’ Hans de Kort: Collodium Fotografie en Pim Ras: Sportfotografie

Hans de Kort: ‘Op zoek naar de oorsprong van de fotografie’. Tijd 5 sec.

Hans de Kort maakt ferrotypieën; een 19e-eeuwse fotografische techniek. In een 16 x 20 inch technische camera belicht hij metalen platen die met lichtgevoelig collodium zijn geprepareerd. De portretten zijn unieke opnamen te vergelijken met polaroidfoto’s. Hans de Kort sluit met zijn analoge manier van werken aan bij de huidige trend van zoeken naar de oorsprong van de fotografie. De toekenning van de Zilveren Camera 2019 in de categorie Portretten is een bijzondere erkenning van dit type fotografie.

Pim Ras: ‘Het beslissende moment…’ Tijd 1/1000 sec

Pim Ras is een bekend sportfotograaf. Voor het Algemeen Dagblad heeft hij vele internationale toernooien mogen fotograferen waaronder 10 Europese- en Wereldkampioenschappen voetbal en 9 Olympische Spelen. Hij heeft vele malen de zilveren camera in zowel diverse sport- categorieën als nieuws-/kunst- en de politieke categorie gewonnen. Ook dit jaar viel hij in de prijzen.

21.15 uur: Portfolio reviews door professionele fotografen/ reviewer

De reviewers vanavond zijn onder meer: Katharina Pöhlmann, Eveline Jacq, Corry de Kruif, en Peter Kemp

Maandag 1 april 2019 Fotografencafé Kasteel Woerden.

Kasteel Woerden https://fotografencafekasteelwoerden.nl/