FotoFestival Naarden keert na vier jaar terug 

Na vier jaar afwezigheid keert het FotoFestival Naarden (FFN) terug met zijn 18e editie. Van vrijdag 13 juni tot en met zondag 6 juli 2025 wordt de historische vestingstad opnieuw het decor voor hedendaagse kunstfotografie. FFN biedt een podium aan jonge, experimentele makers en gevestigde fotografen en nodigt hen uit hun werk te tonen aan een breed en nieuwsgierig publiek.

© Martine Stig, Near

FFN terug van weggeweest met thema ‘Thuis’

“We zijn trots op de comeback van FotoFestival Naarden” aldus bestuurslid Saskia Wesseling. “Sinds de vorige editie in 2021 – en de tussenpauze in 2023 – hebben we bewust de tijd genomen om na te denken over de rol en impact van fotografie in een tijd waarin beelden overal zijn. Hoe raak je een publiek dat dagelijks overspoeld wordt met visuele prikkels? De curator van de hoofdtentoonstelling Róman Kienjet (eerder curator bij het Nederlands Fotomuseum en H’ART Museum en werkzaam als fotohistoricus bij het Rijksmuseum) stelt met zijn frisse, onderzoekende blik en gevoel voor gelaagdheid een programma samen dat uitnodigt tot kijken en ervaren. Hij selecteert in Nederland woonachtige fotografen die het begrip ’thuis’ op verrassende en persoonlijke manieren verbeelden.” FFN-curator Róman Kienjet: “Wat betekent ’thuis’? Is het een fysieke plek, een geur, een herinnering, een gevoel van samenzijn – of juist iets cultureels? Het zoeken naar samenhorigheid en gemeenschapszin zien we de laatste jaren steeds vaker terug in de kunst. Het is ons opgevallen dat kunstenaars, en ook dus fotografen, steeds meer hun blik op zichzelf en hun persoonlijke omgeving richten. Ik heb gezocht naar werk dat zich leent voor intieme, persoonlijke presentaties, daarnaast vind ik materialiteit erg belangrijk in fotografie. De kunstenaars en de fotografie die ze laten zien werken echt samen met de verschillende – historische – locaties in de vesting. Er is onder meer werk te zien van Stephan Keppel, Marwan Magroun (onze Fotograaf der Nederlanden), Vincent Zanni, Martine Stig, Rox Klijn en vele anderen.”

© Lex Chen, Things here change

Open Call

Fotografen – professioneel of semi professioneel – zijn uitgenodigd hun visie op het thema Thuis in te zenden. Hoe ervaren we ‘thuis’ cultureel, persoonlijk of maatschappelijk? De geselecteerde beelden nodigen uit tot nadenken over overeenkomsten en verschillen in onze beleving. De jury bestaat uit voorzitter Fleur van Muiswinkel (directeur Museum Hilversum), Róman Kienjet (curator FFN), Guinevere Ras (curator FFN x QISSA), Marie Rikken (DuPho), en Linda Warmerdam (manager Leica Gallery).

© Vincent Zanni, Saved memories

Randprogrammering vol verhalen en verbeelding

De randprogrammering brengt het extra festival element. Er is altijd iets te doen. Zo is er een uitgebreide fotoboekenmarkt het eerste weekend, vertelt Self Publishers United over het belang van fotoboeken, geeft Sacha de Boer een inspirerende lezing, zijn er portfolio reviews i.s.m. DuPho, is er de mogelijkheid voor coaching sessies met Kiekie academy expert Denise Woerdman op het gebied van online zichtbaarheid en printverkoop, een lezing voor bedrijfsvrienden van FFN door Tabo Goudswaard over wat organisaties van creatieven kunnen leren en is er een sprankelende audiotour. Ook zijn er workshops, onder meer van Koos Breukel met Daphne Wageman en Desmond Koppen die samen een unieke kans bieden om met topfotografen en hele bijzondere camera’s te werken.

Fotowedstrijd Naarden Thuis in Beeld

Ook de inwoners van Naarden worden actief betrokken bij het festival. Via het project Naarden Thuis in Beeld worden zij uitgenodigd hun eigen visie op ‘thuis’ vast te leggen. De ingezonden foto’s worden geprint en achter ramen in de stad geplaatst – zo ontstaat een unieke visuele route door Naarden.

Samenwerking met QISSA

Een bijzondere samenwerking dit jaar is die met QISSA, die zich met hun talentontwikkelingstraject Visual Storytellers richt op autodidacte, aanstormende visuele makers. Samen met curator Guinevere Ras wordt een tentoonstelling gerealiseerd met kunstenaars die buiten de traditionele paden en buiten de conventionele white cubes of black boxes opereren.

Over FotoFestival Naarden

FotoFestival Naarden vindt sinds 1989 plaats in de vestingstad Naarden en is daarmee het oudste fotofestival in Nederland. In meer dan 35 jaar is het festival uitgegroeid tot een van de belangrijkste fotografie-evenementen van Nederland. Drijvende kracht achter FFN zijn de curatoren, deelnemende fotografen, vele vrijwilligers, de gemeente, en het actieve bestuur, gesteund door publieke en private partners. Zie voor meer info www.fotofestivalnaarden.nl

