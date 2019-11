Vanaf 6 januari aanstaande komt Elise Lufting, op dit moment Director Disruptive M&A bij Deloitte, World Press Photo versterken. Ze zal de rol van Zakelijk Directeur op zich nemen in een tweehoofdige statutaire Executive Board, met Lars Boering als Algemeen Directeur en voorzitter.

Elise zal primair verantwoordelijk zijn voor een gezonde financiële exploitatie, efficiënte bedrijfsvoering en een diverse en inclusieve organisatie. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor Finance & Control, Fondsenwerving, HRM, Secretariaat, ICT en Facilities. Daarnaast zal ze verantwoordelijk zijn voor de commerciële en operationele ontwikkeling van een belangrijk nieuwe activiteit: ‘World Press Photo House‘.

Over Elise Lufting

Elise heeft brede ervaring in de finance and advisory sector, zowel in Nederland als in het buitenland, en werkte voor Deloitte, ING bank en FMO (De Nederlandse Ontwikkelingsbank). Zij is ervaren in het geven van advies op gebied van groeistrategieën en ‘scale ups’. Ze behaalde een Master of Science in Business Economics en studeert Art History aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt en woont in Amsterdam.

Guido van Nispen, Voorzitter Raad van Toezicht: ”Elise brengt een unieke combinatie van zakelijk talent en een warm hart voor cultuur en maatschappij. De Raad van Toezicht gaat er daarom vanuit dat Elise, samen met Lars als Voorzitter van de Executive Board, het managementteam en alle medewerkers en andere belanghebbenden, de organisatie zal helpen opschalen naar het volgende niveau. Een ambitie die, wanneer vervuld, World Press Photo nog meer impact zal laten hebben in het verbinden van de wereld met de verhalen die ertoe doen.”

Elise Lufting: “Het is met veel enthousiasme dat ik ga starten in mijn nieuwe rol als Zakelijk Directeur bij Stichting World Press Photo. Het is de meest prestigieuze wedstrijd en organisatie op het gebied van visuele journalistiek; het vastleggen en tonen van betrouwbare beelden is nog nooit zo belangrijk geweest als nu, met een wereld met wantrouwen in de waarheidsgetrouwheid van media-inhoud. Ik ben erg enthousiast om mijn passie voor fotografie, mijn drive om bij te dragen aan de maatschappij en zakelijk inzicht in deze belangrijke rol in te zetten. Ik ben enorm gedreven om samen met Lars en het team, dit platform verder te versterken ten behoeve van alle stakeholders.”

Lars Boering, Managing Director:

Stichting World Press Photo groeit hard en breidt haar activiteiten verder uit. Met innovatieve programma’s bereiken we een nieuw publiek en maken we onze doelstelling: “Connecting the world to the stories that matter” waar. Ik ben erg enthousiast dat ik samen met Elise leiding ga geven aan deze mooie organisatie en samen de schaalvergroting ga realiseren die bij ons past. Met Elise heeft World Press Photo een veelzijdig en doortastend zakelijk directeur gevonden die, samen met mij en het team, ons verder gaat helpen.”