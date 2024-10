Canon RF 28-70mm F2.8 IS STM 

terug

Canon kondigt de RF 28-70mm F2.8 IS STM aan, een compacte allround-zoomlens perfect voor o.a. reisfotografie, portretten en het vastleggen van landschappen. De nieuwe lichtgewicht lens stelt fotografen en content creators in staat hun creatieve mogelijkheden verder uit te breiden en hun opties voor het vertellen van verhalen te vergroten, zonder in te leveren op draagbaarheid.

De RF 28-70mm F2.8 IS STM is ontworpen voor diverse opnamescenario’s, van portretten tot straatfotografie en reisfotografie, en stelt fotografen in staat om creatieve portretten vast te leggen met prachtig onscherpe achtergronden onder alle lichtomstandigheden. Het grote vaste diafragma van f/2.8 is ideaal voor het maken van opnamen bij weinig licht en registreert alles, van het vervagende ‘blue hour’ licht tot slecht verlichte scènes binnenshuis. De RF 28-70mm F2.8 IS STM zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit en maakt gebruik van de voordelen van het EOS R System, zoals de vatting met grote diameter en Canon haar gerenommeerde optische technologieën. Deze weersbestendige lens is gebouwd met het oog op betrouwbaarheid, met name onder zware gebruiksomstandigheden, en kan dankzij de optische beeldstabilisatie tot 5,5-stops1 ook meer uitdagende avonturen aan.

Met een lengte van slechts 92,2 mm in ingeschoven toestand en een gewicht van 490 gram is deze nieuwe lens een van de lichtste in zijn klasse. Met een aanzienlijke gewichts-vermindering ten opzichte van eerdere lenzen verdient deze lens een vaste plaats in de kitbag van elke creatieve storyteller. De RF 28-70mm F2.8 IS STM beschikt over mogelijkheden die fotografen in staat stellen volledig op te gaan in het moment en biedt snelle aanpassingen aan sluitertijd, diafragma of ISO met behulp van de veelzijdige Control/Focus-ring.

In combinatie met een van Canon’s compacte full-frame camera’s in het EOS R System assortiment, zoals de EOS R8, biedt het een lichtgewicht, reisvriendelijke oplossing met

uitstekende prestaties bij weinig licht en de mogelijkheid om alledaagse momenten vast te leggen met verbluffende helderheid en diepte.

Prijs en beschikbaarheid

De RF 28-70mm F2.8 IS STM is vanaf oktober verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van €1.319,99. Ga voor meer informatie over deze lens naar www.canon.nl.

